La Juventus ritroverà Douglas Luiz dopo una stagione trascorsa lontano da Torino, ma il futuro del centrocampista brasiliano resta ancora tutto da definire. Nel frattempo il Milan rischia di perdere uno dei principali obiettivi per la mediana, mentre la Roma continua a monitorare profili offensivi capaci di completare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Douglas Luiz rientra a Torino: permanenza o nuovo prestito?

Douglas Luiz è nuovamente un calciatore della Juventus. Dopo il doppio prestito, prima al Nottingham Forest e poi all'Aston Villa, il regista brasiliano farà ritorno in bianconero per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti in vista della preparazione estiva.

Un rientro che, almeno per il momento, non coincide però con una permanenza certa.

La dirigenza juventina valuterà infatti insieme all'allenatore quale sarà il futuro del classe 1998. Da una parte c'è la possibilità di concedergli una nuova occasione, provando a rilanciarlo dopo due stagioni particolarmente complicate; dall'altra resta aperta l'ipotesi di una nuova partenza. Un trasferimento a titolo definitivo appare però difficilmente percorribile: dopo due annate ben al di sotto delle aspettative, è complicato immaginare un club disposto a investire una cifra importante per il suo cartellino. Più realistico, invece, lo scenario di un nuovo prestito, formula che permetterebbe alla Juventus di preservare il valore del giocatore nella speranza di una definitiva rinascita.

Hjulmand verso l'Atletico, la Roma valuta Sebastiano Esposito

Sempre a centrocampo, arrivano notizie poco incoraggianti per il Milan. La pista che porta a Morten Hjulmand si starebbe complicando sensibilmente a causa dell'inserimento dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo avrebbe deciso di accelerare con decisione per il mediano danese dello Sporting Lisbona, arrivando a un passo dalla chiusura dell'operazione. Secondo le indiscrezioni, l'affare potrebbe concretizzarsi sulla base di una valutazione complessiva vicina ai 50 milioni di euro, cifra che renderebbe molto difficile qualsiasi tentativo di rilancio da parte dei rossoneri.

Nel frattempo, anche la Roma continua a muoversi sul mercato. A Trigoria sarebbe infatti emerso il nome di Sebastiano Esposito come possibile vice Malen.

L'attaccante, recentemente riscattato dal Cagliari per circa 4 milioni di euro dall'Inter, sarebbe un nome gradito a Gian Piero Gasperini per la sua duttilità tattica e per la capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Un profilo giovane, italiano e già abituato alla Serie A, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per ampliare le rotazioni giallorosse nella prossima stagione.