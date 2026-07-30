Le strategie delle grandi di Serie A continuano a prendere forma tra obiettivi di lungo corso, giovani considerati incedibili e nuovi rinforzi per completare le rispettive rose. La Juventus starebbe seguendo una precisa linea di mercato dettata dalle preferenze del dirigente Frederic Massara, che non avrebbe mai smesso di monitorare Joshua Zirzkee. Nel frattempo l'Inter avrebbe respinto un importante assalto del Manchester United per Francesco Pio Esposito, mentre il Napoli sarebbe al lavoro per individuare il vice di Giovanni Di Lorenzo, aggiungendo un nuovo nome alla propria lista.

Juventus, Zirkzee resta un pallino di Massara: tutto dipende da Jonathan David

Alla Continassa il mercato non sarebbe fatto soltanto di occasioni dell'ultimo momento, ma anche di idee coltivate nel tempo. Secondo quanto raccontato dal giornalista Luca Momblano nel corso di Juventibus, Frederic Massara avrebbe alcuni "pallini" che segue ormai da diverse stagioni. Un esempio è rappresentato da Kerim Alajbegovic, ormai in arrivo alla Continassa, ma anche da Joshua Zirkzee, attaccante che il dirigente avrebbe già provato a portare alla Roma nella scorsa stagione.

L'interesse per il centravanti olandese non si sarebbe mai spento e oggi Massara starebbe cercando di riproporre l'operazione anche alla Juventus.

A frenare l'affondo, però, sarebbe la situazione del reparto offensivo. Con Jonathan David già in organico, infatti, il club bianconero difficilmente potrebbe sostenere un ulteriore investimento di questo livello. Lo scenario potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui il canadese dovesse lasciare Torino, liberando così spazio tecnico ed economico per tentare l'assalto al numero nove del Manchester United.

Inter, no allo United per Pio Esposito, il Napoli valuta El Ouahdi

Sempre da Manchester sarebbe arrivato un tentativo destinato però a infrangersi contro il muro dell'Inter. Secondo le indiscrezioni, i dirigenti dello United avrebbero chiesto informazioni per Pio Esposito, attaccante classe 2005 che da tempo raccoglie estimatori in Premier League.

La risposta del club nerazzurro sarebbe stata immediata: un secco no, segno della volontà di puntare con decisione sul giovane centravanti, ritenuto una pedina fondamentale sia per il presente sia per il futuro della squadra.

Sul fronte Napoli, invece, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando per consegnare a Massimiliano Allegri un'alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo. Oltre ad Alessio Favasuli, seguito ormai da tempo, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Zakaria El Ouahdi. Il terzino marocchino classe 2001, attualmente al Genk, viene valutato intorno ai 15 milioni di euro e rappresenterebbe un profilo giovane ma già pronto per confrontarsi con il calcio di alto livello, motivo per cui gli azzurri starebbero valutando con attenzione la fattibilità dell'operazione.