Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus starebbe monitorando con grande interesse la situazione di Lorenzo Pellegrini, attualmente senza contratto dopo la conclusione del suo rapporto con la Roma, mentre l'Inter valuterebbe una strategia differente per arrivare a Curtis Jones senza affrontare un investimento ritenuto eccessivo. Anche il Napoli, infine, starebbe ripensando le proprie mosse per Exequiel Zeballos, con l'idea di attendere qualche mese prima di affondare il colpo.

Juventus, pressing quotidiano su Pellegrini: Massara tenta un nuovo sgarbo alla Roma

Secondo quanto riferito dal giornalista Jonathan Calò ai microfoni della trasmissione radiofonica Te la do io Tokyo, Frederic Massara starebbe portando avanti un pressing costante nei confronti di Lorenzo Pellegrini. I contatti fra il dirigente bianconero e il centrocampista proseguirebbero con frequenza quasi quotidiana, nella speranza di convincere il giocatore ad accettare il progetto della Juventus.

L'occasione sarebbe nata dal fatto che Pellegrini, dopo la scadenza del contratto con la Roma, non ha ancora trovato un'intesa con il club giallorosso per proseguire la propria avventura nella Capitale. Una situazione che avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza juventina, intenzionata a cogliere un'opportunità di mercato senza dover sostenere costi per il cartellino.

Qualora l'operazione dovesse andare in porto, per Massara si tratterebbe del secondo "sgarbo" ai danni della Roma nel giro di poche settimane. Dopo il caso Celik, infatti, il dirigente bianconero potrebbe riuscire a convincere un altro giocatore legato ai colori giallorossi a trasferirsi a Torino, alimentando ulteriormente la rivalità tra i due club anche sul fronte del mercato.

Inter, strategia per Curtis Jones. Napoli, Zeballos può arrivare a gennaio

Nel frattempo, l'Inter continua a seguire Curtis Jones come principale obiettivo per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi, alla Pinetina starebbe prendendo quota una strategia alternativa. I dirigenti nerazzurri, infatti, non sarebbero convinti di investire i circa 35 milioni di euro richiesti dal Liverpool per un calciatore che, tra pochi mesi, potrebbe essere libero di accordarsi con qualsiasi società in vista della scadenza del contratto.

L'idea sarebbe quindi quella di attendere un'altra stagione e provare ad assicurarsi il centrocampista inglese a parametro zero nella prossima estate. Un piano rischioso, vista la potenziale concorrenza sul mediano, ma che permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare tanti soldi.

Anche il Napoli starebbe ragionando in un'ottica di opportunità. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Luca Cerchione, il club partenopeo potrebbe rinviare a gennaio l'assalto a Exequiel Zeballos, fantasista del Boca Juniors. La motivazione sarebbe legata alla particolare gestione contrattuale del campionato argentino, dove gli accordi seguono l'anno solare e non la stagione sportiva europea. Se Zeballos non dovesse rinnovare il proprio contratto nei prossimi mesi, diventerebbe libero di firmare con qualsiasi club senza costi di trasferimento al termine del 2026.

Una prospettiva che consentirebbe al Napoli di evitare un investimento da circa 10 milioni di euro, concentrando le proprie risorse su altre operazioni nell'immediato e tornando poi sul talento argentino a gennaio, quando dovrebbe rientrare nella lista dei free agent.