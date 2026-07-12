Il mercato potrebbe presto regalare un incrocio tra Juventus e Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, i due club avrebbero manifestato interessi reciproci per alcuni dei rispettivi giocatori, uno scenario che potrebbe favorire la nascita di una trattativa destinata a coinvolgere Federico Gatti e Vanja Milinkovic-Savic. Nel frattempo anche la Roma osserva con attenzione i movimenti attorno a Matías Soulé, finito nel mirino di due club di Premier League.

Juventus e Napoli, il doppio interesse può trasformarsi in uno scambio

Le strade di Juventus e Napoli potrebbero incrociarsi nel corso delle prossime settimane.

Da una parte Massimiliano Allegri starebbe spingendo per avere Federico Gatti nella propria rosa, ritenendo il difensore bianconero un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato dei partenopei. Dall'altra, la Juventus avrebbe effettuato negli ultimi giorni alcuni sondaggi per Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore degli azzurri ritenuto una valida soluzione per la porta.

Si tratterebbe di un doppio interesse che potrebbe anche evolversi in una trattativa unica. Le valutazioni dei due calciatori sarebbero infatti piuttosto simili e questo potrebbe facilitare la costruzione di uno scambio con un conguaglio economico minimo, se non addirittura nullo. Un'operazione che permetterebbe al Napoli di consegnare ad Allegri un difensore molto apprezzato dal tecnico e alla Juventus di aggiungere un portiere di esperienza e affidabilità alla propria rosa.

Soulé osservato dalla Premier: Sunderland e Fulham seguono l'argentino

Anche in casa Roma non mancano i movimenti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'agente di Matías Soulé sarebbe stato avvistato in Inghilterra per discutere un possibile trasferimento del fantasista argentino con Sunderland e Fulham. Entrambe le società avrebbero manifestato interesse per il classe 2003, reduce da una stagione che ha confermato tutte le sue qualità tecniche e il suo potenziale. La Roma, dal canto suo, non avrebbe intenzione di svendere uno dei propri talenti e valuterebbe Soulé intorno ai 35 milioni di euro.

Una cifra importante, che testimonia quanto il club giallorosso creda nella crescita del giocatore. Resta ora da capire se uno dei due club inglesi deciderà di affondare il colpo con un'offerta all'altezza delle richieste capitoline oppure se l'argentino continuerà il proprio percorso a Trigoria.