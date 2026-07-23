La Juventus sarebbe ormai vicinissima a definire la cessione di Lois Openda al Lione, mentre Napoli e Milan avrebbero rivisto le proprie strategie su due elementi inizialmente considerati in partenza. Da una parte Giovanni Manna ha ribadito la centralità di Frank Anguissa nel progetto azzurro, dall'altra Ruben Amorim avrebbe deciso di prendersi ancora del tempo prima di autorizzare la cessione di Pervis Estupinan.

Juventus, Openda a un passo dal Lione: prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, il trasferimento di Lois Openda dalla Juventus al Lione sarebbe ormai alle battute finali.

Le parti avrebbero trovato un'intesa di massima e l'operazione sarebbe destinata a chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per favorire il buon esito della trattativa, la Juventus sarebbe pronta a contribuire in maniera significativa al pagamento dell'ingaggio del centravanti belga, soluzione ritenuta necessaria per rendere sostenibile l'affare dal punto di vista economico. Si tratterebbe di uno scenario che da diverse settimane appariva il più realistico, soprattutto considerando il rendimento deludente di Openda nella sua esperienza in bianconero.

La stagione negativa vissuta a Torino ha inevitabilmente ridotto l'interesse di altri club per un acquisto a titolo definitivo, motivo per cui il prestito rappresenterebbe la strada più percorribile sia per la Juventus sia per il Lione.

Napoli trattiene Anguissa, Amorim ferma la cessione di Estupinan

Novità importanti arrivano anche da Napoli, dove il direttore sportivo Giovanni Manna ha voluto allontanare ogni dubbio sul futuro di Frank Anguissa. Il dirigente azzurro è stato netto nella sua ultima uscita pubblica: "Frank Anguissa non è sul mercato per noi. Vogliamo trattenerlo, nonostante il suo contratto scada nel giugno 2027". Una presa di posizione che, almeno per il momento, chiude le porte a una possibile cessione del centrocampista camerunese e conferma la volontà del Napoli di continuare a puntare su uno dei pilastri della mediana anche nelle prossime stagioni.

Situazione differente invece in casa Milan. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, Ruben Amorim avrebbe deciso di sospendere temporaneamente l'uscita di Pervis Estupinan.

Il tecnico rossonero vorrebbe infatti valutare più attentamente il rendimento dell'esterno e testarne l'inserimento nel proprio sistema di gioco prima di dare il via libera a un eventuale trasferimento. Di conseguenza, la trattativa con l'Aston Villa avrebbe subito una frenata, almeno temporanea.