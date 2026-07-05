Nico Gonzalez, Trevor Chalobah e Andrea Pinamonti sono tre dei nomi destinati ad animare i prossimi giorni di calciomercato. In casa Juventus cresce infatti la fiducia per la possibile cessione dell'esterno argentino all'Atletico Madrid, mentre Como e Inter sono pronte a contendersi il difensore del Chelsea. Nella Capitale, invece, Roma e Lazio avrebbero individuato nello stesso centravanti del Sassuolo il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, dando vita a un derby fuori dal campo.

Juventus, cresce l'ottimismo per Nico Gonzalez: Atletico Madrid sempre più vicino

Secondo quanto rivelato su YouTube dal giornalista Romeo Agresti, alla Continassa si respirerebbe un cauto ottimismo per il buon esito della trattativa che potrebbe portare Nico Gonzalez all'Atletico Madrid. Tutti gli attori coinvolti sembrerebbero infatti remare nella stessa direzione: la Juventus sarebbe intenzionata a monetizzare dalla cessione dell'argentino, il giocatore vorrebbe proseguire la propria carriera nella Liga e Diego Simeone avrebbe espresso il desiderio di acquistarlo a titolo definitivo. L'unico vero ostacolo resterebbe la valutazione economica del cartellino. I bianconeri continuerebbero infatti a chiedere circa 25 milioni di euro, mentre i Colchoneros si sarebbero spinti finora su cifre inferiori.

La sensazione, tuttavia, è che un punto d'incontro possa essere trovato una volta terminato il Mondiale o, quantomeno, dopo l'eventuale eliminazione dell'Argentina, nazionale con cui Nico Gonzalez è attualmente impegnato.

Chalobah infiamma l'asse Como-Inter, Roma e Lazio su Pinamonti

Non c'è soltanto la Juventus al centro delle indiscrezioni di mercato. Dopo quanto recente accaduto per Nico Paz, Como e Inter potrebbero ritrovarsi una volta di più a contendersi lo stesso obiettivo. Questa volta il nome è quello di Trevor Chalobah, difensore del Chelsea che piace da tempo ai nerazzurri. La società lariana, guidata dalla famiglia Hartono, sarebbe però pronta a rompere gli indugi presentando nei prossimi giorni un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta di 35 milioni formulata dai Blues e complicando così i piani di Giuseppe Marotta.

Intanto anche nella Capitale si profila una sfida di mercato.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, sia Roma che Lazio avrebbero messo nel mirino Andrea Pinamonti. Per i giallorossi il centravanti del Sassuolo rappresenterebbe un'alternativa a Malen, mentre per i biancocelesti potrebbe essere un titolare. In entrambi i casi, però, il Sassuolo non avrebbe intenzione di fare sconti e partirebbe da una valutazione di 15 milioni di euro per aprire qualsiasi trattativa.