Le strategie di mercato delle grandi italiane iniziano a delinearsi tra possibili cessioni, occasioni a parametro zero e ritorni dal forte valore tecnico. La Juventus starebbe valutando una profonda revisione del proprio centrocampo, con Arthur tra i giocatori destinati a lasciare Torino e Franck Kessié come possibile sostituto di esperienza. Il Milan, invece, avrebbe riaperto una pista suggestiva legata al passato recente, quella che porta a Brahim Diaz, mentre l'Inter avrebbe deciso di non affondare il colpo per Cesar Tarrega, difensore del Valencia accostato nelle ultime settimane ai nerazzurri.

Juventus, possibile addio ad Arthur: se parte il brasiliano c'è Kessié

La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita e uno dei reparti maggiormente attenzionati sarebbe il centrocampo, dove la società bianconera starebbe cercando di alleggerire il gruppo da alcuni giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto. Tra questi ci sarebbe Arthur. Il centrocampista brasiliano, arrivato anni fa nell'ambito dello scambio con il Barcellona che coinvolse Miralem Pjanic, non sarebbe riuscito a trovare continuità e potrebbe quindi rappresentare uno dei profili sacrificabili. Secondo quanto rivelato da Luca Momblano su Juventibus, qualora il brasiliano dovesse lasciare Torino, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare immediatamente per Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita e rappresenterebbe un profilo di grande esperienza e fisicità. Su di lui, inoltre, ci sarebbe un legame particolare con la nuova area tecnica bianconera: secondo le indiscrezioni, Giovanni Carnevali e Massara avrebbero infatti stretto un vero e proprio patto d'acciaio per provare a portare il giocatore alla Juventus qualora si presentassero le condizioni favorevoli.

Milan, idea clamorosa Brahim Diaz. Inter, niente Tarrega

Il Milan, invece, starebbe pensando a un'operazione dal forte richiamo per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur su X, i rossoneri starebbero valutando il possibile ritorno di Brahim Diaz, trequartista marocchino attualmente al Real Madrid.

Il classe 1999 potrebbe infatti prendere in considerazione un addio ai Blancos, soprattutto dopo l'arrivo di nuovi rinforzi offensivi come Diomande dal Lipsia che potrebbero ridurre ulteriormente il suo spazio nelle gerarchie madrilene. Il Milan potrebbe quindi provare a sfruttare la situazione, investendo parte dell'eventuale ricavato dalla cessione di Rafael Leao, operazione ancora tutta da formalizzare. Brahim Diaz, inoltre, sarebbe un profilo gradito anche a Juventus e Napoli, aumentando la concorrenza per un giocatore che conosce già molto bene l'ambiente rossonero dopo l'esperienza vissuta a San Siro.

Sul fronte Inter, invece, sembra destinata a raffreddarsi la pista Cesar Tarrega. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Matteo Moretto su YouTube, il club nerazzurro non avrebbe mostrato un interesse concreto per il difensore del Valencia, facendo così scendere il nome del centrale spagnolo nelle gerarchie del mercato estivo.