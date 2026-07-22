Stando alle ultime di mercato, la Juventus resta concentrata sul reparto offensivo e sul possibile ritorno di Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain non sembra ancora aver trovato il punto d'incontro definitivo. L'Inter, invece, guarda alla Premier League per rinforzare la difesa e avrebbe incassato un'apertura importante da parte di Cristian Romero, mentre il Milan sembra vicino a una decisione destinata a fare la storia: la permanenza in rossonero di Luka Modric.

Juventus-Kolo Muani, distanza di 10 milioni: Carnevali valuta anche Zirkzee

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Paris Saint-Germain continuerebbero a dialogare per definire il futuro di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese resta uno dei principali obiettivi della società bianconera, che vorrebbe riportarlo a Torino dopo i mesi vissuti in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

La distanza economica tra le parti, però, sarebbe ancora significativa. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali, incaricato dalla Juventus di gestire le trattative di mercato, avrebbe presentato un'offerta da circa 40 milioni di euro, mentre il PSG non sarebbe disposto a prendere in considerazione proposte inferiori ai 50 milioni.

Dieci milioni di differenza che, al momento, bloccano la fumata bianca e obbligano la dirigenza juventina a valutare alternative.

Il timore della Juventus sarebbe quello di rivivere una situazione simile a quella dello scorso anno, quando la lunga trattativa per Kolo Muani si trasformò in una vera e propria telenovela prima della chiusura temporanea dell'operazione. Per questo motivo, la società starebbe prendendo in considerazione anche altri profili, tra cui Joshua Zirkzee del Manchester United, nome già seguito in passato e considerato un'alternativa di grande qualità.

Inter, Romero apre al ritorno in Serie A. Modric-Milan, dialoghi decisivi

Sul fronte Inter, invece, proseguono i contatti con il Tottenham per diversi giocatori. Tra i nomi sul tavolo ci sarebbe anche quello di Cristian Romero, difensore argentino ex Atalanta che conosce molto bene il campionato italiano.

Secondo le ultime informazioni, il centrale avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Serie A e avrebbe dato un importante segnale di gradimento verso la destinazione nerazzurra. Un eventuale sì del calciatore potrebbe facilitare i dialoghi tra Inter e Tottenham, anche se l'aspetto economico resta il principale ostacolo. Gli Spurs, infatti, non sembrerebbero intenzionati a privarsi di Romero per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, una valutazione che rende l'affare particolarmente complicato per la società guidata da Marotta, chiamata a gestire con attenzione il proprio bilancio.

Decisamente più semplice appare invece il percorso che potrebbe portare Luka Modric a continuare la sua straordinaria carriera con la maglia del Milan.

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i dialoghi tra il centrocampista croato e il club rossonero sarebbero stati talmente positivi da convincere il Pallone d'Oro 2018 a rimandare il ritiro. Modric era infatti combattuto tra la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera leggendaria e quella di vivere un'ultima esperienza ad alti livelli. Il progetto milanista avrebbe avuto la meglio: il croato sarebbe pronto a disputare un secondo anno a Milano, aggiungendo ulteriore esperienza e qualità al centrocampo rossonero.