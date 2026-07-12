Il mercato continua a intrecciare strategie e opportunità tra le big della Serie A. La Juventus avrebbe individuato in Mateo Pellegrino il profilo ideale per completare il reparto offensivo, il Milan starebbe tornando a muoversi per un centrocampista di spessore come Ederson mentre Napoli e Atalanta avrebbero messo gli occhi su Sebastiano Esposito.

Juventus, Schira rilancia: Pellegrino è il profilo giusto per l'attacco

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, la Juventus avrebbe individuato in Mateo Pellegrino del Parma il rinforzo ideale per completare il reparto avanzato.

L'attaccante argentino verrebbe considerato la perfetta seconda punta da utilizzare a gara in corso, soprattutto nelle partite in cui serve un riferimento offensivo capace di riempire l'area di rigore.

Il profilo del classe 2001 convincerebbe sia Luciano Spalletti sia la dirigenza bianconera, che avrebbe già mosso i primi passi con il Parma. Sul tavolo ci sarebbe una proposta basata su un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni e ulteriori 5 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'operazione dal valore complessivo di 30 milioni che potrebbe soddisfare le richieste del club emiliano.

Milan su Ederson, Napoli e Atalanta osservano Sebastiano Esposito

Sempre secondo Nicolò Schira, anche il Milan avrebbe iniziato a muoversi per Ederson. I dirigenti rossoneri avrebbero infatti preso contatti con gli agenti del centrocampista dell'Atalanta per comprendere la situazione del brasiliano e valutare le condizioni di un'eventuale trattativa. Il mediano era stato acquistato dal Manchester United, ma dopo ulteriori controlli medici e un presunto problema al menisco il trasferimento è definitivamente saltato, costringendo il giocatore a fare ritorno al club urobico. Un epilogo che ha privato l'Atalanta di un incasso da circa 45 milioni di euro e che ora potrebbe riaprire nuovi scenari di mercato.

Attenzione, infine, anche al futuro di Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari sarebbe finito nel mirino sia del Napoli sia dell'Atalanta, pronte a sfidarsi per assicurarsi il fantasista, fratello del più noto Pio Esposito. Al momento, però, la posizione del club sardo sarebbe molto chiara: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal web, il Cagliari considererebbe il giocatore incedibile e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene in questa finestra di mercato.