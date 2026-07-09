Il calciomercato entra in una fase sempre più calda e le grandi della Serie A continuano a pianificare le prossime mosse tra acquisti, possibili cessioni e giovani talenti da blindare. La Juventus sarebbe pronta a compiere un nuovo passo per assicurarsi Randal Kolo Muani, individuato come il principale rinforzo per il reparto offensivo. L'Inter, nel frattempo, riflette sul futuro di Benjamin Pavard, mentre il Napoli avrebbe già respinto un'importante offerta arrivata dall'Atalanta per uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio, Antonio Vergara.

Juventus, pronta la nuova offensiva per Kolo Muani: accordo fino al 2031

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la Juventus sarebbe pronta a presentare al Paris Saint-Germain una nuova proposta per Randal Kolo Muani. L'idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di mettere sul tavolo una cifra complessiva da 38 milioni di euro, strutturata attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Il centravanti francese continua infatti a rappresentare la priorità assoluta per rinforzare l'attacco e la società avrebbe già definito l'intesa con il giocatore. Sempre secondo Schira, Kolo Muani avrebbe raggiunto un accordo sui termini personali con la Juventus per un contratto valido fino al 2031, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione.

A questo punto resta da convincere il PSG, chiamato a valutare la proposta bianconera per liberare un attaccante che continua a essere uno dei principali obiettivi del club torinese.

Inter, Pavard può partire. Il Napoli respinge l'assalto dell'Atalanta per Vergara

Anche l'Inter inizia a programmare la nuova stagione. Tra i convocati di Cristian Chivu per il ritiro estivo ci sarà Benjamin Pavard, di ritorno dopo il prestito al Marsiglia. La presenza del difensore francese, però, potrebbe essere soltanto temporanea. Alla Pinetina il classe 1996 non verrebbe infatti considerato incedibile e, qualora dovesse arrivare un'offerta da almeno 10 milioni di euro, la società nerazzurra sarebbe pronta a prendere in considerazione una nuova cessione.

Sul fronte Napoli, invece, arriva un'importante conferma della volontà del club di puntare sui propri giovani. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, nella notte l'Atalanta avrebbe tentato l'affondo per Antonio Vergara, esterno offensivo ritenuto uno dei prospetti più interessanti del vivaio partenopeo. I bergamaschi avrebbero messo sul piatto un'offerta da 25 milioni di euro, immediatamente rispedita al mittente dalla dirigenza azzurra. A Castel Volturno, infatti, credono fortemente nelle qualità dello "scugnizzo" di Frattaminore e non avrebbero alcuna intenzione di privarsene in questa finestra di mercato.