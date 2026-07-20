Il mercato delle big italiane continua a entrare nel vivo tra strategie, valutazioni e possibili incroci che potrebbero cambiare gli equilibri della prossima stagione. Il Milan di Ruben Amorim sta progressivamente prendendo forma e, secondo le ultime indiscrezioni, anche alcuni elementi della rosa potrebbero non essere più considerati imprescindibili. Tra questi figura Samuele Ricci, finito nel mirino di Juventus e Atalanta. Nel frattempo l'Inter continua a intensificare i rapporti con il Tottenham e, oltre ai nomi già emersi nelle scorse settimane, avrebbe aggiunto un nuovo obiettivo che interessa anche i bianconeri: Richarlison.

Ricci può salutare il Milan: Juve e Atalanta alla finestra

Secondo quanto trapela nelle ultime ore, Samuele Ricci non rientrerebbe nella ristretta cerchia dei calciatori ritenuti intoccabili da Ruben Amorim. Una valutazione che avrebbe già aperto i primi scenari di mercato, tanto che nei giorni scorsi si sarebbero registrati contatti tra il Milan, la Juventus, l'Atalanta e l'entourage del centrocampista. I bianconeri continuano a seguire Ricci da diversi mesi e la dirigenza composta da Maurizio Carnevali e Frederic Massara starebbe lavorando alla costruzione di una rosa con una forte identità italiana. Non a caso già durante l'ultima sessione invernale si era parlato di un possibile scambio con Federico Gatti.

Anche l'Atalanta, però, resta pienamente in corsa. A Bergamo il centrocampista avrebbe infatti un estimatore di primo piano come Maurizio Sarri, tecnico che aveva provato a portarlo con sé già ai tempi della Lazio. Il Milan sarebbe disposto a prendere in considerazione offerte intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe favorire l'apertura di una trattativa concreta.

Richarlison accende il duello tra Inter e Juventus

Sul fronte nerazzurro, invece, l'asse di mercato con il Tottenham continua a diventare sempre più caldo. Dopo Cristian Romero e Djed Spence, nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Richarlison. L'attaccante brasiliano viene considerato in uscita dagli Spurs, che sarebbero pronti a lasciarlo partire davanti a un'offerta di circa 20 milioni di euro.

L'Inter osserva con attenzione l'evoluzione della situazione, valutando il sudamericano come un profilo in grado di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua duttilità e alla sua esperienza internazionale. Sull'ex Everton, però, ci sarebbe anche la Juventus, che continua a cercare un attaccante capace di aumentare qualità e profondità alla rosa.