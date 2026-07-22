Le strategie di mercato delle big italiane continuano a cambiare in base all'andamento delle trattative. La Juventus starebbe iniziando a valutare concretamente delle alternative a Randal Kolo Muani, considerato troppo costoso alle condizioni richieste dal Paris Saint-Germain. L'Inter, invece, avrebbe registrato un improvviso rallentamento nella corsa a Djed Spence a causa dell'impennata della sua valutazione economica, mentre il Napoli sembrerebbe ormai orientato a separarsi da Romelu Lukaku, con la dirigenza pronta ad ascoltare eventuali offerte.

Juventus, Mateta torna nel mirino: costa la metà di Kolo Muani

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus starebbe intensificando le valutazioni su possibili alternative a Randal Kolo Muani. Il Paris Saint-Germain continua infatti a ritenere il centravanti francese un giocatore di grande valore e non avrebbe intenzione di abbassare sensibilmente le proprie richieste economiche, considerate eccessive dalla dirigenza bianconera.

Per questo motivo Giovanni Carnevali avrebbe riaperto un dossier già conosciuto alla Continassa, quello relativo a Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace rappresenterebbe un autentico ritorno di fiamma per la Juventus, che aveva già sondato il terreno nelle due precedenti finestre di mercato senza però arrivare alla fumata bianca.

L'operazione, questa volta, potrebbe essere decisamente più sostenibile dal punto di vista economico. Mateta avrebbe infatti una valutazione di circa la metà rispetto a quella di Kolo Muani, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2027 con il Crystal Palace. Una differenza significativa che potrebbe convincere la Juventus a cambiare definitivamente obiettivo qualora il PSG continuasse a mantenere una posizione rigida nelle negoziazioni.

Inter, Spence si allontana. Napoli, Lukaku verso l'addio

Anche l'Inter sarebbe costretta a rivedere i propri piani. La pista che porta a Djed Spence avrebbe infatti subito un brusco rallentamento dopo la crescita della valutazione del terzino del Tottenham.

Le prestazioni offerte dall'inglese durante il Mondiale per Club avrebbero contribuito ad aumentare notevolmente il prezzo del suo cartellino, che oggi sfiorerebbe addirittura i 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurra, con il direttore sportivo Piero Ausilio che avrebbe già iniziato a monitorare profili alternativi per rinforzare la fascia destra senza compromettere gli equilibri del bilancio.

Situazione in evoluzione anche a Napoli, dove l'avventura di Romelu Lukaku sembrerebbe ormai vicina alla conclusione. Dopo settimane di riflessioni sul futuro del centravanti belga, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di interrompere il rapporto con l'ex attaccante della Roma.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe quindi pronto ad ascoltare le offerte che arriveranno nelle prossime settimane, con la speranza che il mercato statunitense possa rappresentare una destinazione concreta per il classe 1993 e consentire al club partenopeo di liberare spazio salariale e risorse da reinvestire sul mercato.