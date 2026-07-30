Il mercato dei difensori continua a muovere le strategie delle principali società di Serie A, con Juventus, Roma, Napoli e Milan impegnate a valutare diverse soluzioni per rinforzare i rispettivi reparti arretrati. Tra Torino e la Capitale starebbe prendendo forma un'ipotesi di scambio che coinvolgerebbe Federico Gatti e Daniele Ghilardi, mentre il Napoli avrebbe individuato un nuovo profilo per sopperire all'assenza di Alessandro Buongiorno.

Juventus e Roma valutano lo scambio Gatti-Ghilardi

Secondo quanto rivelato dall'insider Alessio Manieri, Juventus e Roma avrebbero avviato alcuni dialoghi per un'operazione che potrebbe coinvolgere Federico Gatti e Daniele Ghilardi.

L'idea allo studio vedrebbe il difensore bianconero trasferirsi nella Capitale, mentre il giovane centrale giallorosso percorrerebbe il tragitto opposto per approdare alla Continassa.

Alla base dei ragionamenti ci sarebbero le valutazioni dello staff tecnico romanista. Stando alle indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, Daniele Ghilardi non avrebbe infatti convinto pienamente Gian Piero Gasperini, che avrebbe aperto alla possibilità di una sua partenza già in questa sessione estiva. La Juventus osserva con interesse l'evolversi della situazione, ritenendo il giovane difensore un profilo di prospettiva. Resta però ancora da definire la formula dell'eventuale operazione: le due società dovranno infatti stabilire se procedere con uno scambio a titolo definitivo oppure con un trasferimento temporaneo valido soltanto per la prossima stagione.

Napoli, spunta Meupiyou: Todibo e Badiashile restano sullo sfondo

Anche il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe ampliato la lista dei possibili obiettivi inserendo Bastien Meupiyou, difensore francese classe 2006 attualmente in forza all'Alverca.

Il giovane centrale viene considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato portoghese e il suo club lo valuterebbe circa 15 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile per un investimento in prospettiva. Parallelamente, il Napoli continua comunque a seguire piste più esperte. Restano infatti vivi i nomi di Benoit Badiashile del Chelsea e di Jean-Clair Todibo del West Ham, anche se proprio sul difensore francese la concorrenza si sarebbe intensificata nelle ultime ore con l'inserimento del Milan, deciso a regalare al proprio allenatore un nuovo centrale di affidabilità internazionale.