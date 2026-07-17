Basta una frase per riaccendere un tema che sembrava ormai archiviato. Dal ritiro della Juventus, Luciano Spalletti ha affrontato anche la questione legata a Dusan Vlahovic e le sue dichiarazioni non sono passate inosservate. Il tecnico bianconero ha lasciato intendere che la porta non sia del tutto chiusa all'attaccante serbo, il cui futuro resta ancora avvolto dall'incertezza. Nel frattempo anche Inter e Milan sono alle prese con possibili partenze illustri, con Benjamin Pavard e Rafael Leao al centro delle attenzioni di diversi club.

Spalletti e il messaggio a Vlahovic: il ritorno non è ancora impossibile

Le ultime dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori. Parlando dal ritiro della Juventus, il tecnico toscano si è soffermato anche sulla situazione di Dusan Vlahovic, oggi svincolato dopo la conclusione del suo contratto con il club bianconero. "Sa cosa penso di lui. Le porte degli uffici dei nostri dirigenti mi sembrano sempre aperte, però per entrare bisogna citofonare", ha affermato Spalletti, lanciando un messaggio tanto chiaro quanto significativo. Parole che sembrano lasciare aperto uno spiraglio a un possibile riavvicinamento, a patto che sia lo stesso attaccante a compiere il primo passo.

Al momento Vlahovic continua infatti ad attendere la chiamata di una società in grado di soddisfare sia le sue ambizioni sportive sia le richieste economiche. Un'offerta di questo livello, però, non sarebbe ancora arrivata e proprio questo scenario mantiene ancora percorribile, almeno teoricamente, l'ipotesi di un clamoroso ritorno in bianconero.

Pavard e Leao, il futuro a Milano è tutto da scrivere

Anche le due società milanesi potrebbero presto salutare giocatori di primo piano. In casa Inter il futuro di Benjamin Pavard appare nuovamente in bilico. Il difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, resterebbe tra i possibili partenti e avrebbe già attirato l'interesse di Lazio e Fiorentina.

I biancocelesti sembrerebbero nelle condizioni di poter affondare il colpo già nelle prossime settimane, mentre i viola dovrebbero prima concretizzare una cessione per finanziare l'operazione.

Sul fronte Milan, invece, resta vivo il tema Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, l'esterno portoghese continua a essere il principale candidato a lasciare i rossoneri. Nelle ultime ore Galatasaray e Fenerbahçe avrebbero chiesto informazioni sul suo conto, ma le preferenze del giocatore sembrano orientate verso campionati di maggiore richiamo internazionale. La Premier League e la Liga rappresenterebbero infatti le destinazioni considerate più affascinanti dal numero dieci milanista, che continua a guardare con interesse ai principali palcoscenici europei.