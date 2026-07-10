Il conto alla rovescia verso l'inizio dei ritiri estivi è ormai agli sgoccioli, ma non tutte le big di Serie A sono riuscite a completare i rinforzi programmati. La Juventus, ad esempio, sarebbe ancora alle prese con alcune trattative fondamentali per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, che sperava di poter lavorare fin dal primo giorno con almeno due nuovi titolari. Anche Napoli e Inter, però, continuano a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca delle soluzioni migliori per completare i rispettivi organici.

Juventus, i piani di Spalletti rallentati dal mercato: Martinez e Kolo Muani restano lontani

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Luciano Spalletti avrebbe espresso il desiderio di iniziare il ritiro estivo della Juventus, in programma il prossimo 13 luglio, con almeno due nuovi acquisti già a disposizione: un portiere e un centravanti. Un obiettivo che, almeno per il momento, sembra destinato a rimanere irrealizzato.

Il Mondiale per club, che ha inevitabilmente rallentato diverse operazioni, avrebbe inciso sui tempi delle trattative, ma il vero ostacolo resterebbe di natura economica. Le distanze tra la Juventus e i club proprietari dei cartellini di Emiliano Martinez e Randal Kolo Muani sarebbero infatti ancora significative.

La dirigenza bianconera continua a fare i conti con una liquidità limitata e con la necessità di realizzare alcune cessioni prima di poter affondare il colpo sui principali obiettivi. Uno scenario che rischia di prolungare lo stallo ancora per diversi giorni, costringendo Spalletti a iniziare la preparazione senza i rinforzi ritenuti prioritari.

Napoli-Falcone, incontro a Milano. L'Inter resta in corsa per Chalobah

Sul fronte Napoli, invece, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle scorse ore si sarebbe svolto a Milano un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna, gli agenti di Wladimiro Falcone e il ds del Lecce Stefano Trinchera. Il summit sarebbe servito a verificare i margini di una possibile trattativa per il portiere giallorosso, destinata eventualmente a prendere forma soltanto in caso di uscita di Vanja Milinkovic-Savic dal club partenopeo.

Da seguire con attenzione anche il mercato dell'Inter. Trevor Chalobah continua a essere uno dei profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la retroguardia. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su X, nonostante le voci che accostavano il difensore inglese anche al Como e ad altre società, sarebbe proprio l'Inter l'unico club realmente interessato al centrale del Chelsea. L'operazione, tuttavia, si presenta tutt'altro che semplice: i Blues continuano infatti a valutare il cartellino del classe 1999 intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che impone attente riflessioni prima di un eventuale affondo.