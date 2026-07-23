Il mercato estivo delle grandi di Serie A entra in una fase delicata, con alcune società chiamate ad accelerare per evitare di arrivare in ritardo rispetto alla concorrenza. In casa Juventus cresce la tensione per una campagna acquisti che procede a rilento e che avrebbe iniziato a generare malumore anche in Luciano Spalletti. La Roma, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League, deve invece fare i conti con una lunga serie di obiettivi offensivi sfumati, mentre l'Inter è obbligata a intervenire dopo alcune occasioni mancate e importanti partenze nel reparto arretrato.

Juventus, Spalletti sbotta: "Io resto, molti di voi andranno via"

Secondo le ultime indiscrezioni, il nervosismo di Luciano Spalletti sarebbe diventato sempre più evidente nelle ultime settimane. Il tecnico della Juventus, alle prese con una rosa ancora incompleta e con diverse situazioni da definire, avrebbe avuto un'uscita particolarmente dura durante uno degli ultimi allenamenti.

L'allenatore bianconero, rivolgendosi ai propri giocatori, avrebbe pronunciato parole destinate a far discutere, sottolineando come lui sarebbe rimasto alla guida della squadra mentre molti elementi della rosa sarebbero invece destinati a lasciare Torino. Un messaggio forte, arrivato in un momento in cui il tecnico starebbe iniziando a percepire le difficoltà della società nel completare rapidamente le operazioni necessarie.

Giovanni Carnevali starebbe lavorando per accontentare le richieste dell'allenatore e costruire una squadra più competitiva, ma gli obiettivi individuati dalla dirigenza, tra tutti Kolo Muani e Emiliano Martinez, non sarebbero affatto semplici da raggiungere. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha infatti ridotto i margini economici del club e reso più complessa la rincorsa ai profili di alto livello richiesti da Spalletti. La Juventus dovrà quindi trovare un equilibrio tra ambizioni tecniche e sostenibilità finanziaria.

Roma e Inter, mercato in salita: tanti obiettivi sfumati e reparti da completare

Anche la Roma sta vivendo una fase complicata sul mercato. I giallorossi, nonostante il prestigioso traguardo della qualificazione alla Champions League, non sono ancora riusciti a regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi offensivi richiesti.

Nel giro di appena due settimane, infatti, sono sfumati praticamente tutti gli obiettivi individuati dal tandem composto dal tecnico e dal direttore sportivo Tony D'Amico.

Il primo colpo mancato è stato Mason Greenwood, seguito pochi giorni dopo da Crysencio Summerville e Alejandro Garnacho. Tre nomi che avrebbero potuto cambiare il volto dell'attacco romanista, ma che per motivi economici o per la lentezza nella definizione delle trattative hanno scelto altre destinazioni. Una situazione che obbliga ora la Roma a cambiare strategia e a individuare rapidamente nuove alternative.

Non meno urgente è la situazione dell'Inter, chiamata a dare una sterzata al proprio mercato. Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e lo sfortunato caso di Anan Khalaili, i nerazzurri devono necessariamente trovare un nuovo esterno destro in grado di raccogliere l'eredità lasciata da Denzel Dumfries.

Parallelamente, la dirigenza interista dovrà intervenire anche al centro della difesa. Gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij hanno infatti lasciato un vuoto importante nel reparto arretrato e sarà necessario almeno un nuovo centrale affidabile per completare la rosa. Oltre a questo, servirà dare una risposta ai cugini rossoneri, che in poco meno di 10 giorni hanno registrato le entrare di due calciatori di alto livello come Goncalo Ramos e Mario Gila.