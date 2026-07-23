Il mercato europeo continua a offrire opportunità inattese e le società italiane sono pronte ad approfittarne. La Juventus avrebbe messo gli occhi su una delle giovani promesse più interessanti del panorama internazionale dopo l'apertura del Real Madrid a una cessione temporanea, mentre il Milan sarebbe intenzionato a rinforzare ulteriormente la difesa nonostante l'innesto di Gila. Sul fronte Roma, invece, proseguono i lavori per sfoltire il reparto offensivo, con Artem Dovbyk che avrebbe attirato l'interesse di diversi club tra Liga e Serie A.

Mastantuono occasione di mercato: la Juventus sfida la Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione di José Mourinho di non opporsi a un'eventuale partenza in prestito di Franco Mastantuono dal Real Madrid potrebbe trasformarsi in una delle occasioni più interessanti di questa sessione estiva. Il talento argentino sarebbe infatti alla ricerca di una squadra che possa garantirgli continuità e fiducia, elementi fondamentali per proseguire il proprio percorso di crescita.

La Fiorentina sarebbe stata tra le prime società a informarsi sulla situazione del fantasista, ma nelle ultime ore anche la Juventus avrebbe deciso di inserirsi nella corsa. Alla Continassa l'idea sarebbe quella di replicare un'operazione simile a quella che in passato ha coinvolto Nico Paz: inserire un giovane di grande prospettiva all'interno della rosa, permettendogli di accumulare esperienza in un contesto competitivo senza caricarsi immediatamente di eccessive responsabilità.

Per i bianconeri si tratterebbe di un investimento tecnico più che economico, considerando la formula del prestito. Molto dipenderà dalla volontà del Real Madrid e del giocatore, che valuteranno con attenzione quale destinazione possa garantire il maggior minutaggio e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Milan, Inácio resta il sogno. Roma, Villarreal su Dovbyk

In casa Milan il recente arrivo di Mario Gila non avrebbe modificato i piani di Ruben Amorim, deciso a ottenere almeno un altro rinforzo per il reparto arretrato. Il primo nome sulla lista del tecnico portoghese continuerebbe a essere quello di Goncalo Inacio, difensore lusitano ritenuto ideale per caratteristiche tecniche e capacità di impostazione.

La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice. Il Benfica valuterebbe il proprio centrale circa 35 milioni di euro, una cifra importante che il Milan potrebbe avvicinare soltanto attraverso una cessione di rilievo. In questo senso resta da monitorare la posizione di Fikayo Tomori, che i rossoneri sarebbero disposti a lasciar partire davanti a un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Anche la Roma continua a lavorare sul fronte delle uscite. Artem Dovbyk sarebbe tra i principali candidati a lasciare la Capitale e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe attirato l'interesse del Villarreal. Il club spagnolo si aggiunge così al Betis, già sulle tracce dell'attaccante ucraino, mentre in Italia restano vigili Genoa e Fiorentina.

Le possibilità di un approdo in viola dipenderebbero però dall'eventuale cessione di Moise Kean, passaggio indispensabile per liberare risorse economiche e spazio in rosa. Più complicata, invece, la pista Genoa, che potrebbe prendere in considerazione Dovbyk soltanto con la formula del prestito, soluzione che la Roma dovrà valutare nelle prossime settimane.