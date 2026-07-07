Il futuro di Randal Kolo Muani continua a tenere banco in casa Juventus. La trattativa con il Paris Saint-Germain non registra passi avanti e, nel frattempo, un nuovo club sarebbe pronto a inserirsi nella corsa al centravanti francese. Parallelamente, il Napoli è alle prese con il delicato rinnovo di Scott McTominay, mentre il Milan deve fare i conti con l'infortunio di Santiago Jimenez, una tegola che rischia di modificare i piani del club sul mercato in uscita.

Juventus, il PSG non abbassa il prezzo di Kolo Muani: spunta il Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, proseguirebbe la fase di stallo tra Juventus e Paris Saint-Germain per il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani.

Il club francese continuerebbe infatti a chiedere circa 40 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, una cifra che la dirigenza juventina giudicherebbe eccessiva e non compatibile con il budget previsto per questa sessione estiva. Proprio questo momento di impasse potrebbe favorire l'inserimento del Tottenham. Gli Spurs, intenzionati a rilanciarsi dopo una stagione deludente e reduci da un mercato già molto ambizioso, come dimostrerebbe il maxi investimento effettuato per Sandro Tonali, starebbero valutando il ritorno di Kolo Muani in Inghilterra. Il francese ha infatti già vestito la maglia del club londinese nell'ultima stagione in prestito e rappresenterebbe un profilo gradito per rinforzare il reparto offensivo.

Napoli, rinnovo complicato per McTominay. Milan, l'infortunio di Jimenez cambia i piani

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, il Napoli avrebbe avviato i dialoghi per il rinnovo di Scott McTominay. Il giornalista si è detto fiducioso sulla possibilità di arrivare a un accordo, ma ha anche evidenziato il principale ostacolo della trattativa. L'entourage del centrocampista scozzese chiederebbe infatti un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente superiore agli attuali 4,5 milioni percepiti dal giocatore. Una richiesta che rischia di rallentare sensibilmente il confronto tra le parti e che imporrà alla dirigenza azzurra attente valutazioni prima di arrivare alla fumata bianca.

Nel frattempo, in casa Milan cresce la preoccupazione per le condizioni di Santiago Jimenez. L'attaccante messicano era considerato uno dei principali candidati alla cessione in questa finestra di mercato, ma il recente infortunio alla caviglia cambierebbe completamente lo scenario. Lo stop, che dovrebbe costringerlo ai box per circa due mesi, rende infatti molto più difficile trovare acquirenti disposti a investire sul centravanti nell'immediato. Per questo motivo i rossoneri potrebbero essere costretti a prendere in considerazione formule meno vantaggiose, come un prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto.