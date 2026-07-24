Il mercato continua a evolversi tra nuove piste e strategie che potrebbero cambiare da un momento all'altro. La Juventus è ancora alla ricerca del portiere titolare del futuro e, complici le difficoltà per arrivare ai principali obiettivi, avrebbe iniziato a sondare profili alternativi come quello di Trubin. Anche Inter e Roma, nel frattempo, continuano a valutare possibili operazioni in entrata e in uscita per completare le rispettive rose, con movimenti che potrebbero riguardare anche il reparto offensivo.

La Juventus guarda Trubin: il Benfica chiede 25 milioni

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Anatoliy Trubin, portiere del Benfica che sarebbe entrato nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. L'interesse dei bianconeri nascerebbe soprattutto dalle difficoltà riscontrate nella trattativa per Emiliano Martinez. L'Aston Villa, infatti, continua a fare muro e non sembra intenzionato a concedere sconti per il proprio numero uno, rendendo l'operazione sempre più complicata sotto il profilo economico.

In questo contesto, la dirigenza guidata da Giovanni Carnevali starebbe valutando alternative credibili. Trubin rappresenterebbe una soluzione di prospettiva ma non necessariamente più economica: il Benfica valuta infatti il portiere ucraino, classe 2001, circa 25 milioni di euro.

Una cifra importante e sostanzialmente in linea con quella richiesta dal Parma per Zion Suzuki, altro estremo difensore finito da tempo nei radar juventini. Per la Juventus si prospetta quindi una scelta delicata, chiamata a trovare il giusto equilibrio tra qualità, prospettive future e sostenibilità economica.

Inter pronta ad ascoltare offerte per Bonny, Roma insiste per Castro

Anche in casa Inter il mercato potrebbe presto entrare nel vivo su più fronti. Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo sulla posizione di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante ivoriano, arrivato appena un anno fa dal Parma, possiede caratteristiche diverse rispetto agli altri centravanti presenti in rosa e rappresenta un profilo molto apprezzato dallo staff tecnico.

Tuttavia, qualora si rendesse necessario sacrificare un elemento del reparto offensivo per finanziare l'arrivo di un grande nome, il principale indiziato a lasciare la Pinetina sarebbe proprio Bonny. Secondo le indiscrezioni, davanti a un'offerta di almeno 35 milioni di euro l'Inter potrebbe prendere seriamente in considerazione la sua cessione.

Prosegue invece la ricerca del vice Donyell Malen in casa Roma. Secondo quanto riportato su X dall'insider Damiano Coccia, il club giallorosso avrebbe avviato un dialogo con il Bologna per Santiago Castro, uno dei giovani attaccanti più promettenti del campionato. La richiesta degli emiliani, compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro, avrebbe però raffreddato l'entusiasmo della dirigenza capitolina.

Per abbassare il costo complessivo dell'operazione, la Roma starebbe valutando l'inserimento del cartellino di Artem Dovbyk come contropartita tecnica. L'attaccante ucraino è infatti tra i principali candidati a lasciare Trigoria e potrebbe rappresentare la chiave per rendere più sostenibile una trattativa che, almeno al momento, appare tutt'altro che semplice.