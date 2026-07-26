Il calciomercato continua a regalare nuovi intrecci tra Serie A e Premier League, con Juventus e Inter impegnate a valutare rinforzi per il reparto arretrato. In casa bianconera sarebbe tornato d'attualità il nome di Fikayo Tomori, difensore del Milan già accostato alla Vecchia Signora nelle scorse sessioni di mercato, mentre i nerazzurri proseguono il dialogo con il Tottenham per Cristian Romero. Due trattative differenti, ma accomunate dalla volontà delle grandi del campionato italiano di rinforzare una difesa che potrebbe cambiare volto nelle prossime settimane.

Tomori proposto alla Juventus: Spalletti potrebbe dare il via libera

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, Fikayo Tomori sarebbe stato offerto alla Juventus da un intermediario nelle ultime ore. Un'ipotesi che non rappresenterebbe una novità assoluta, considerando che il centrale del Milan era già stato accostato ai bianconeri sia nella scorsa stagione che nelle precedenti finestre di mercato. L'eventuale operazione potrebbe trovare il gradimento di Luciano Spalletti, soprattutto nel caso in cui uno tra Gleison Bremer e Federico Gatti dovesse lasciare Torino nelle prossime settimane. Resta comunque una pista tutta da sviluppare, anche perché, sempre secondo Schira, il difensore rossonero sarebbe finito nel mirino di due club di Premier League, pronti a inserirsi nella corsa e a offrire a Tomori l'opportunità di un ritorno nel campionato inglese.

Inter-Tottenham, distanza di 10 milioni per Romero

Sul fronte Inter, invece, continua il pressing per Cristian Romero. Come riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, i contatti tra il club nerazzurro e il Tottenham sarebbero ancora in corso, ma tra domanda e offerta resterebbe una distanza di circa 10 milioni di euro. Giuseppe Marotta avrebbe infatti presentato una proposta da 40 milioni di euro, strutturata con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre gli Spurs continuerebbero a chiedere 50 milioni per lasciar partire il centrale argentino. Le parti restano al lavoro per cercare un punto d'incontro, con l'Inter che considera Romero uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione.