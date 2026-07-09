Il mercato continua a intrecciarsi con le questioni contrattuali e le strategie future dei grandi club italiani. In casa Juventus potrebbe essere registrati nuovi spirargli sul fronte Dusan Vlahovic, con i contatti tra le parti che sarebbero tornati a essere positivi dopo settimane di distanza. Anche il Milan guarda al futuro con un investimento sui giovani, mentre la Roma sarebbe già al lavoro per individuare un'alternativa di spessore dopo aver visto allontanarsi Mason Greenwood.

Juventus, riaperto il dialogo con Vlahovic: l'offerta si avvicina a quella di Yildiz

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il tentativo di Dusan Vlahovic di riaprire il dialogo con la Juventus avrebbe prodotto gli effetti sperati. Nelle scorse ore le parti sarebbero tornate a confrontarsi e la società bianconera avrebbe mostrato apertura nei confronti del centravanti serbo, manifestando la disponibilità a riformulare la propria proposta di rinnovo.

Da quanto filtra, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul tavolo uno stipendio molto simile a quello riconosciuto a Kenan Yildiz, vale a dire circa 6 milioni di euro a stagione. Un passo importante da parte del club, che potrebbe riavvicinare le posizioni dopo mesi di stallo.

Qualora queste indiscrezioni trovassero conferma, la palla passerebbe nuovamente a Vlahovic e al suo entourage. Per arrivare alla fumata bianca, infatti, l'attaccante dovrebbe rivedere al ribasso anche le richieste relative ai bonus e alle commissioni destinate al proprio agente, nonché padre, elementi che finora hanno rappresentato uno degli ostacoli principali al raggiungimento dell'intesa.

Milan, avanti per Zanaga. La Roma valuta il costoso piano B chiamato Nusa

Sul fronte Milan, invece, si continua a investire sui prospetti più promettenti del panorama italiano. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, i rossoneri sarebbero in trattativa con l'Empoli per Edoardo Zanaga, seconda punta classe 2008 capace di ricoprire anche il ruolo di attaccante centrale.

Tra il giocatore e il Diavolo sarebbe già stato raggiunto un accordo di principio per un contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione fino al 2030.

Novità anche in casa Roma, dove la mancata chiusura dell'operazione Greenwood avrebbe costretto la dirigenza a valutare nuove soluzioni per rinforzare l'attacco. Secondo quanto rivelato dal giornalista Ugo Trani nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, il nuovo obiettivo potrebbe essere Antonio Nusa, esterno sinistro del Lipsia. Il talento norvegese rappresenterebbe un profilo di assoluto livello, ma il costo dell'operazione rischia di complicare tutto: il club tedesco lo valuterebbe infatti circa 60 milioni di euro, una cifra addirittura superiore a quella che sarebbe servita per arrivare proprio a Mason Greenwood.