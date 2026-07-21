Kenan Yildiz è sempre più al centro del progetto Juventus. Il numero dieci è considerato incedibile dalla dirigenza e nonostante offerte importanti provenienti da alcuni top team europei, il suo futuro è sempre più a tinte bianconere. La Vecchia Signora è pronta al prolungamento del contratto fino al 2030 così da blindare definitivamente il classe 2005.

Yildiz al centro del progetto Juve, respinta l'offerta del Real

Nonostante un Mondiale non all'altezza, il 21enne fantasista turco è il perno del nuovo progetto targato Luciano Spalletti. Fin dal suo arrivo sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha dato al numero dieci un ruolo centrale facendolo diventare il faro del reparto offensivo bianconero.

Stando ad alcuni retroscena, il club bianconero avrebbe rifiutato l'offerta del Real Madrid con l'obiettivo di trattenere Yildiz; l'offerta dei Blancos va ad aggiungersi a quella dell'Arsenal che nella scorsa sessione invernale di mercato aveva provato ad intavolare una trattativa concreta con la Juve ma senza ottenere successo.

I bianconeri sono inoltre pronti a rilanciare, mettendo sul piatto un rinnovo fino 2030 con un ingaggio da circa 6/6,5 milioni a stagione. Un accordo che dovrà soltanto ufficializzato ma anche rimarca la centralità del turco nel progetto juventino.

La Fiorentina valuta Zhegrova per l'attacco

Yildiz è l'unico incedibile in casa Juventus, soprattutto nel reparto offensivo.

Infatti, David ed Openda potrebbero lasciare Torino per far spazio ad un nuovo centravanti, come così Edon Zhegrova che non è riuscito ad imporsi a grandi livelli complice ripetuti stop fisici. L'esterno kosovaro ha collezionato appena 25 presenze e di fronte ad offerte congrue, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione una cessione a titolo definitivo.

Stando ad alcuni rumors, il classe 99 sarebbe finito nel mirino della Fiorentina del neo tecnico Fabio Grosso alla ricerca di esterni offensivi per il ormai collaudato 4-3-3. La Viola non ha ancora affondato il colpo, viste le varie alternative sondate dalla dirigenza ma soprattutto le condizioni non sempre ottimali del giocatore.

La Juve non fa però sconti dal punto di vista del cartellino e chiede una cifra tra i 15-20 milioni di euro per cedere il ragazzo. Le prossime settimane e soprattutto il ritito estivo saranno fondamentali per il futuro del numero undici.

L'eventuale cessione di Zhegrova aprirebbe all'acquisto di un ulteriore esterno. I bianconeri avrebbero sondato il terreno per Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e che piace anche alla Roma di Gasperini. La Vecchia Signora vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, formula che i Blues non prendono in considerazione vista la volontà di una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 40 milioni.