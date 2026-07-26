Il mercato delle big di Serie A continua a essere caratterizzato da strategie attente e opportunità che potrebbero concretizzarsi soprattutto nelle ultime settimane della sessione estiva. La Juventus non perde di vista Joshua Zirkzee, pur consapevole che molto dipenderà dal suo futuro al Manchester United, mentre l'Inter ha raffreddato le indiscrezioni su un possibile ritorno di Ivan Perisic. In casa Roma, invece, spunta una nuova pista per rinforzare il reparto difensivo, con Arthur Theate che sarebbe stato proposto ai giallorossi.

Juventus, Zirkzee resta sullo sfondo: tutto dipenderà dalla pre-season con lo United

La Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Manchester United resta uno dei profili seguiti dalla dirigenza bianconera, che è ancora alla ricerca di due centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Al momento, però, l'ex Bologna non sembrerebbe intenzionato a lasciare subito l'Inghilterra. L'obiettivo del classe 2001 sarebbe infatti quello di giocarsi tutte le proprie carte durante la preparazione estiva agli ordini di Michael Carrick, cercando di convincere società, ambiente e tifosi di poter diventare un punto di riferimento dei Red Devils.

Qualora riuscisse a imporsi, il suo nome potrebbe definitivamente uscire dal mercato. In caso contrario, invece, Zirkzee potrebbe trasformarsi in una delle occasioni più interessanti degli ultimi giorni della finestra estiva, con la Juventus pronta a valutare un possibile affondo.

Ausilio frena su Perisic, la Roma riflette su Theate

Nel frattempo, in casa Inter, le parole del direttore sportivo Piero Ausilio sembrano aver raffreddato le voci su un possibile ritorno di Ivan Perisic. Intervenuto al Magna Graecia Film Festival di Soverato, il dirigente nerazzurro ha risposto in maniera netta alle indiscrezioni che circolavano da giorni sull'esterno croato, oggi al PSV Eindhoven: "Perisic una suggestione?

No, no, no. Assolutamente." Una presa di posizione che potrebbe rappresentare una semplice strategia comunicativa oppure chiudere realmente la porta a un clamoroso ritorno dell'ex beniamino del pubblico interista.

Novità anche sul fronte Roma. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia su X, ai giallorossi sarebbe stato proposto Arthur Theate, difensore belga dell'Eintracht Francoforte con un passato in Serie A tra le fila del Bologna. Il suo profilo potrebbe essere preso in considerazione da Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini soprattutto nel caso in cui uno degli attuali centrali dovesse lasciare Trigoria nelle prossime settimane. La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile per un calciatore che conosce già il campionato italiano e che garantirebbe duttilità ed esperienza al reparto arretrato giallorosso.