Le dichiarazioni dei protagonisti e le indiscrezioni di mercato continuano ad animare questa fase della sessione estiva. In casa Juventus è stato Andrea Cambiaso a fare chiarezza sul proprio futuro, spegnendo le tante voci che lo avevano accostato a una possibile cessione. Nel frattempo il Milan deve fare i conti con il forte interesse del Fenerbahce per Rafael Leao, mentre il Napoli valuterebbe il profilo di Benoit Badiashile per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno.

Cambiaso rassicura la Juventus: "Resto qui? Direi di sì"

Le parole pronunciate da Andrea Cambiaso ai microfoni di Sky Sport potrebbero cambiare radicalmente lo scenario attorno all'esterno bianconero. Il classe 2000, rispondendo alle domande sul proprio futuro, ha infatti dichiarato: "Resto qui? Direi di sì. Ogni giorno c'è uno che deve andare via, preso dal Manchester City, dal Barcellona o dal Real Madrid. Ci siamo abituati, fa parte del gioco". Un messaggio chiaro che sembra allontanare le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Una parte della stampa aveva infatti ipotizzato una possibile partenza del laterale della Juventus, indicandolo come possibile pedina di scambio per arrivare a Davide Frattesi dall'Inter oppure come sacrificabile per finanziare l'arrivo di un nuovo esterno.

Le dichiarazioni del giocatore, invece, lasciano intendere la volontà di proseguire la propria avventura in bianconero, offrendo così un'importante indicazione anche a Luciano Spalletti in vista della nuova stagione.

Milan e Napoli, si muove il mercato: Leao nel mirino del Fenerbahce, Badiashile piace agli azzurri

Sul fronte rossonero, secondo quanto riferito su X dal giornalista Orazio Accomando, il Fenerbahce sarebbe pronto a presentare una prima proposta ufficiale per Rafael Leao: 5 milioni di euro per il prestito, 35 milioni di obbligo di riscatto più bonus. Una formula che, almeno per il momento, non convince il Milan, poco propenso ad aprire a una cessione temporanea dell'attaccante portoghese.

Resta inoltre da capire la posizione del diretto interessato, che non avrebbe ancora accettato l'offerta da 12 milioni di euro a stagione avanzata dal club turco.

Parallelamente si muove anche il Napoli, costretto a cercare un rinforzo difensivo dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. Tra i nomi seguiti ci sarebbe quello di Benoit Badiashile del Chelsea: il centrale francese avrebbe aperto a un trasferimento in Serie A e non sembrerebbe rientrare nei piani tecnici di Xabi Alonso. Secondo quanto riportano alcuni media inglesi, sul difensore ci sarebbe però anche l'interesse di un club di Premier League, che potrebbe presto inserirsi nella corsa.