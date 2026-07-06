Azzedine Ounahi, Konstantinos Carezzas e Nicolò Tresoldi sono tre dei nomi che stanno animando le ultime indiscrezioni di mercato. La Juventus avrebbe intensificato i contatti per il centrocampista marocchino, mentre il Milan starebbe valutando un giovane talento del Genk come possibile erede di Rafael Leao. Sul fronte Roma, invece, arrivano indicazioni più prudenti sulla pista che porta a Tresoldi, profilo gradito a Gian Piero Gasperini ma tutt'altro che vicino a vestire la maglia giallorossa.

Juventus, contatti per Ounahi: il marocchino può tornare protagonista in Europa

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, negli ultimi giorni gli agenti di Azzedine Ounahi avrebbero avuto colloqui con la Juventus. Il centrocampista marocchino, protagonista di un Mondiale di alto livello, è destinato a lasciare il Girona dopo la retrocessione del club spagnolo in Segunda División e rappresenterebbe un'opportunità interessante per rinforzare la mediana bianconera. Il classe 2000, apprezzato per qualità tecniche, dinamismo e capacità di legare i reparti, ha una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Una cifra importante ma ritenuta comunque accessibile dalla Juventus, che continua a monitorare diversi profili per consegnare a Luciano Spalletti un centrocampo più ricco di soluzioni in vista della prossima stagione.

Il Milan osserva Carezzas, Moretto: "Tresoldi piace alla Roma, ma non è una trattativa"

Sul fronte rossonero, Matteo Moretto ha rivelato su YouTube come il Milan starebbe valutando il profilo di Konstantinos Carezzas, esterno offensivo del Genk capace di agire anche da trequartista. Il talento greco, classe 2007, sarebbe stato proposto alla dirigenza milanista come possibile alternativa in caso di cessione di Rafael Leao. Nonostante abbia realizzato soltanto tre reti nell'ultima stagione, Carezzas ha impressionato per la capacità di rifinire il gioco, mettendo a referto ben 18 assist complessivi. Prestazioni che hanno attirato l'interesse di numerosi top club europei e fatto lievitare la sua valutazione fino a circa 35 milioni di euro.

Lo stesso Moretto ha poi fatto il punto sul mercato della Roma e, in particolare, sul nome di Nicolò Tresoldi: "Sì, è un calciatore che piace a Gasperini ma per una questione economica non è un obiettivo semplice da raggiungere. Il Brugge è bottega cara, lo sa bene il Milan, quindi ok c'è un interesse, il Gasp lo allenerebbe volentieri, ma a oggi non stiamo parlando né di un'operazione avanzata né di contatti diretti fra club". Parole che confermano come il gradimento tecnico esista, ma che al momento la pista resti in una fase puramente esplorativa.