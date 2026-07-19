La ricerca di un difensore centrale continua a occupare un posto di primo piano nelle strategie delle big italiane. Juventus e Inter avrebbero individuato un profilo nuovo da seguire con attenzione in Bundesliga, anche se la concorrenza internazionale e la valutazione del cartellino rischiano di trasformare la trattativa in una vera e propria missione. Nel frattempo il Napoli prosegue la caccia al rinforzo per il reparto arretrato e, accanto ai nomi già emersi nelle scorse settimane, resta viva anche la candidatura di Federico Gatti, difensore che Massimiliano Allegri conosce molto bene e che continua a godere della fiducia del tecnico azzurro.

Quansah piace alle italiane, ma la corsa è tutta in salita

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, Juventus e Inter starebbero monitorando con interesse Jarell Quansah, difensore centrale del Bayer Leverkusen. Il classe 2003 inglese viene apprezzato per la sua struttura fisica, il dinamismo e gli ampi margini di crescita, qualità che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. L'operazione, tuttavia, si presenta estremamente complicata. Il Bayer Leverkusen ha investito appena un anno fa 35 milioni di euro per acquistarlo dal Liverpool e difficilmente prenderebbe in considerazione offerte inferiori ai 45 milioni. Inoltre, i Reds conservano una clausola di riacquisto fissata a 50 milioni di euro, elemento che potrebbe condizionare qualsiasi trattativa.

Anche nel caso in cui il Liverpool decidesse di non esercitare tale opzione, Juventus e Inter dovrebbero fare i conti con una concorrenza di altissimo livello. Newcastle, Nottingham Forest e Borussia Dortmund sarebbero infatti pronti a inserirsi, forti di una capacità di spesa che potrebbe mettere in difficoltà i club italiani.

Gatti resta un obiettivo concreto per il Napoli

Parallelamente, il Napoli continua a lavorare per individuare il difensore ideale da consegnare a Massimiliano Allegri. Tra i profili maggiormente graditi al tecnico partenopeo figurerebbe ancora Federico Gatti, calciatore che Allegri conosce perfettamente per averlo già allenato durante la sua esperienza alla guida della Juventus.

Il centrale bianconero rappresenterebbe una soluzione affidabile, già pronta per affrontare le pressioni di una piazza ambiziosa e con un bagaglio di esperienza maturato ai massimi livelli del calcio italiano. Dal canto suo, la Juventus non considererebbe il difensore incedibile e non porrebbe particolari ostacoli a una sua eventuale partenza. La dirigenza bianconera, però, non sarebbe intenzionata a fare sconti: per lasciar partire Gatti servirebbe infatti un'offerta di almeno 20 milioni di euro.