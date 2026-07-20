Il mercato della Juventus continua a ruotare attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Dopo le difficoltà registrate nella trattativa per Kolo Muani, la dirigenza bianconera ha individuato in Mateo Pellegrino uno dei profili più interessanti per completare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti.
Per convincere il Parma, però, potrebbe entrare in gioco una soluzione particolare: uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe il neo-juventino Jeff Ekhator.
Ekhator verso il prestito al Parma
Arrivato dal Genoa all'inizio di luglio per 16 milioni di euro più bonus e legato alla Juventus con un contratto fino al 2031, Ekhator potrebbe salutare momentaneamente la Continassa senza nemmeno iniziare la stagione in bianconero.
L'idea del club torinese sarebbe quella di consentirgli di accumulare minuti ed esperienza in Serie A, inserendolo al tempo stesso in un'operazione utile a sbloccare l'affare Pellegrino.
Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Juventus e Parma starebbero valutando uno scambio di prestiti: Ekhator vestirebbe la maglia gialloblù per una stagione, mentre Mateo Pellegrino approderebbe a Torino. Una formula che permetterebbe ai bianconeri di inserire subito in rosa un attaccante più pronto per le esigenze tecniche di Spalletti, senza rinunciare al progetto di crescita di Ekhator.
Ekhator andrebbe al Parma garantendo però alla Juventus diritto e controdiritto di riscatto. Invece, per quanto riguarda Pellegrino, potrebbe diventare bianconero con un prestito oneroso e un riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro.
Pellegrino piace per caratteristiche e prospettive
Pellegrino rappresenta un profilo che la Juventus segue con attenzione. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche si sposano con la necessità del club di aggiungere profondità al reparto offensivo, soprattutto in un'estate di mercato che resta ancora aperta a diversi scenari.
L'eventuale arrivo di Pellegrino non escluderebbe altre operazioni in attacco, considerando che la trattativa per Kolo Muani resta ancora da definire.
Il piano della Juventus per il futuro di Ekhator
L'eventuale prestito non rappresenterebbe un ridimensionamento per Ekhator, ma un investimento sul suo percorso di crescita. La Juventus crede fortemente nelle qualità dell'attaccante italiano, tanto da averlo acquistato a titolo definitivo dal Genoa con un importante investimento economico.
Un'esperienza al Parma potrebbe garantirgli continuità e permettergli di tornare a Torino con un bagaglio tecnico e tattico ancora più importante.