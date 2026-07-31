Le strategie di mercato delle big italiane potrebbero presto intrecciarsi con quelle di alcuni dei principali club europei. Juventus e Manchester United avrebbero infatti interessi complementari che potrebbero favorire la nascita di una trattativa destinata a coinvolgere due giocatori di primo piano. Parallelamente il Milan continua a monitorare un centrocampista protagonista in Bundesliga, mentre la Roma prosegue la ricerca del rinforzo ideale per la fascia destra, valutando diverse alternative in vista delle prossime settimane.

Juventus e United, prende quota l'idea dello scambio Zirkzee-Conceicao

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, le esigenze di Juventus e Manchester United potrebbero aprire la strada a un'operazione capace di soddisfare entrambe le società. Il club bianconero sarebbe infatti alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Kolo Muani e avrebbe individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per rafforzare l'attacco.

Dall'altra parte, i Red Devils sarebbero intenzionati a inserire in rosa un esterno offensivo di qualità e avrebbero messo nel mirino Francisco Conceicao. Da questo incrocio di interessi potrebbe quindi nascere uno scambio tra i due club, con l'attaccante olandese destinato a tornare in Serie A e il portoghese pronto a misurarsi con la Premier League.

Per compensare la differenza di valutazione tra i due cartellini, il Manchester United dovrebbe inoltre aggiungere un conguaglio economico di almeno 20 milioni di euro. Si tratta, al momento, di uno scenario ancora tutto da sviluppare, ma che potrebbe acquisire consistenza qualora entrambe le società decidessero di approfondire i contatti.

Milan su Sano, la Roma tiene viva la pista Juanlu Sanchez

Anche il Milan continua a guardare con attenzione al mercato internazionale. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, i rossoneri avrebbero inserito nella propria lista Kaishu Sano, centrocampista giapponese del Mainz 05 reduce da una stagione di altissimo livello. Il classe 2000 ha superato i 4.000 minuti complessivi tra campionato e coppe, attirando l'interesse di numerosi club europei.

Sul giocatore, oltre al Milan, ci sarebbero anche Arsenal, Liverpool e Tottenham, circostanza che rende l'operazione particolarmente complessa. Il Mainz 05., forte delle prestazioni offerte dal proprio centrocampista, lo valuterebbe non meno di 50 milioni di euro.

La Roma, invece, continua a lavorare per rinforzare la corsia destra e tra i nomi monitorati ci sarebbe anche Juanlu Sanchez del Siviglia. Il terzino spagnolo, valutato intorno ai 15 milioni di euro, rappresenterebbe però un'alternativa alle priorità individuate da Gian Piero Gasperini. In cima alla lista del tecnico resterebbero infatti Givairo Read del Feyenoord e Fresneda del Benfica, due profili di maggiore spessore ma anche decisamente più complicati da raggiungere per costi e fattibilità dell'operazione.