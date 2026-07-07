La Juventus ha ufficializzato la nomina di Frederic Massara come nuovo Chief Football Officer, un ruolo chiave destinato a rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile del club bianconero. L'ex dirigente di Milan e Roma, con la sua comprovata esperienza nel panorama calcistico italiano, assumerà la guida strategica e operativa di un settore fondamentale per le ambizioni future della società.

Nel suo nuovo incarico, Massara riporterà direttamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, il quale ha sottolineato l’importanza strategica di questa scelta per il percorso di crescita e sviluppo del club.

Il comunicato ufficiale della Juventus ha specificato che Massara avrà la piena responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo attivamente alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi complessivi. La sua attività si svolgerà in stretta sinergia con Marco Ottolini, lo Sporting Director, per assicurare una visione e un’azione condivise e coese nella direzione tecnica e organizzativa.

L'esperienza di Massara al servizio della Juventus

Frederic Massara è ampiamente riconosciuto come uno dei dirigenti più stimati e competenti del calcio italiano, forte dei successi ottenuti nei suoi precedenti incarichi presso club di alto profilo come l'AC Milan e l'AS Roma.

La Juventus ha evidenziato come il suo arrivo rappresenti un valore aggiunto significativo per la società, integrandosi perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa. "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa del Club", ha dichiarato Giovanni Carnevali, esprimendo piena fiducia nel nuovo innesto.

Contestualmente a questa importante nomina, Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer. Il suo compito sarà quello di rafforzare la capacità della Juventus di dialogare, costruire relazioni solide e rappresentare al meglio i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, sia sul territorio italiano che a livello internazionale.

Carnevali ha ulteriormente rimarcato la visione del club, affermando: "Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro".

Dettagli sull'incarico e l'impatto sul mercato

L’incarico di Frederic Massara come Chief Football Officer avrà una durata ben definita, estendendosi fino al termine della stagione sportiva 2027–2028. La società ha inoltre precisato che Massara non detiene alcuna azione della Juventus. A seguito dell’annuncio di questa nomina di rilievo, il titolo azionario della Juventus ha registrato una reazione positiva sul mercato, con un lieve rialzo dello 0,6%, attestandosi a quota 2,09 euro per azione, segno di un’accoglienza favorevole da parte degli investitori.