A un mese dall’inizio della nuova stagione, la Juventus è ancora alla ricerca del suo nuovo centravanti. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club bianconero avrebbe riaperto in maniera riservata i contatti per un possibile ritorno di Dusan Vlahovic, attualmente svincolato.

Intanto il futuro di Rafa Leao continua a essere al centro delle attenzioni del mercato. Oltre al Galatasaray, anche il Fenerbahce è tornato a muoversi concretamente per l’attaccante portoghese del Milan. Il club turco avrebbe infatti programmato un incontro con l’entourage del giocatore nella giornata di giovedì per presentare il proprio progetto.

Juventus, ritorno di fiamma per Vlahovic: riaperta la trattativa per il centravanti serbo

L’attaccante serbo rappresenterebbe una soluzione già conosciuta dall’ambiente juventino e un profilo in grado di garantire presenza fisica e qualità offensiva. Punta centrale dotata di grande struttura, Vlahovic fa della potenza nel tiro, del gioco aereo e della capacità di attaccare la profondità le sue principali caratteristiche. Un centravanti abile nel proteggere palla e nel finalizzare le occasioni, anche se chiamato a migliorare la continuità realizzativa e il coinvolgimento nella manovra di squadra.

La dirigenza juventina, con Giovanni Carnevali al lavoro sulla trattativa, avrebbe fissato paletti ben precisi: un ingaggio massimo da circa 6 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma compreso tra i 4 e i 5 milioni.

Proprio su quest’ultimo aspetto, però, resterebbe ancora distanza tra le parti e l’accordo definitivo non sarebbe stato ancora raggiunto.

Milan, il Fenerbahce insiste per Leao: incontro in vista con l’entourage

La società di Istanbul sarebbe pronta a offrire a Leao un contratto da circa 12 milioni di euro a stagione per quattro anni, una proposta importante per convincere il classe ’99 a trasferirsi in Turchia.

Al momento, però, non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra il Fenerbahce e il Milan. I rossoneri, infatti, non sembrano intenzionati a privarsi facilmente del proprio talento offensivo e valuterebbero un’eventuale cessione solo davanti a un’offerta ritenuta adeguata, pari ad almeno 50 milioni di euro.

Fiorentina, ufficiale la cessione di Barak: il centrocampista vola all’Apoel Nicosia

La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Antonin Barak all’Apoel Nicosia. Il centrocampista ceco lascia così il club viola dopo due stagioni vissute lontano da Firenze, trascorse in prestito prima al Kasimpasa e successivamente alla Sampdoria.

Barak conclude la sua esperienza con la maglia della Fiorentina dopo aver collezionato complessivamente 81 presenze e 13 gol, diventando protagonista anche nel percorso europeo della squadra. Ora per il classe 1994 inizia una nuova avventura nel campionato cipriota con la maglia dell’Apoel.