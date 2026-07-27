Il difensore del Manchester City è il nuovo obiettivo per la difesa. I bianconeri valutano il centrale inglese svincolato come rinforzo di esperienza per Spalletti. La trattativa resta complessa per la concorrenza internazionale e le strategie sul mercato degli attaccanti.

Juventus calciomercato, John Stones nel mirino per rinforzare la difesa

La Juventus accelera sul mercato e inserisce John Stones tra i profili valutati per il reparto difensivo. Il centrale inglese, recentemente svincolato dal Manchester City, rappresenta un’occasione importante a parametro zero per la società bianconera.

La dirigenza sta analizzando la possibilità di portare a Torino un giocatore abituato ai grandi palcoscenici e con caratteristiche considerate ideali per il progetto tecnico di Luciano Spalletti. L’esperienza internazionale di Stones potrebbe diventare un valore aggiunto per una squadra alla ricerca di maggiore solidità e personalità.

John Stones Juventus, qualità e leadership per il progetto di Spalletti

Il possibile arrivo di Stones garantirebbe alla Juventus un difensore completo, capace non solo di difendere ma anche di partecipare alla costruzione del gioco. La sua crescita sotto la guida di Pep Guardiola al Manchester City lo ha trasformato in un elemento moderno, abile nella gestione del pallone e nella lettura delle situazioni tattiche.

Proprio queste qualità si sposano con le richieste di Spalletti, che punta su calciatori in grado di guidare la squadra nei momenti più delicati della stagione. L’ostacolo principale resta però la forte concorrenza dei club europei interessati al giocatore.

Mercato Juventus, concorrenza per Stones e strategie per l’attacco

La Juventus continua a lavorare anche sul fronte offensivo, con la necessità di completare il reparto avanzato. La situazione legata a Kolo Muani resta in evoluzione: il club attende le decisioni del Paris Saint-Germain e valuta alternative nel caso in cui le richieste economiche dei francesi non dovessero cambiare. Tra i nomi seguiti resta quello di Joshua Zirkzee, considerato una soluzione di alto livello qualora l’affare con il PSG non dovesse concretizzarsi. Per completare l’attacco piace anche Mateo Pellegrino del Parma, profilo giovane e funzionale a un progetto di crescita.