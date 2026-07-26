Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe compiuto un nuovo passo in avanti per Randal Kolo Muani, alzando sensibilmente la propria proposta al Paris Saint-Germain, mentre dalla Spagna rilanciano l'interesse del Real Madrid per Alessandro Bastoni. In casa Napoli, invece, le difficoltà nel completare la rosa e il recente infortunio di Alessandro Buongiorno starebbero facendo prendere quota un'ipotesi tanto sorprendente quanto pragmatica: il ritorno di Juan Jesus.

Juve, nuova offerta per Kolo Muani: il PSG chiamato alla risposta decisiva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe ritoccato l'offerta presentata nella prima decade di luglio per Randal Kolo Muani. La formula dell'operazione resterebbe invariata, con un prestito oneroso accompagnato da un obbligo di riscatto legato a condizioni considerate facilmente raggiungibili, ma cambierebbe l'entità economica della proposta. La nuova offerta bianconera supererebbe infatti la soglia dei 40 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, avvicinandosi sensibilmente alle richieste formulate dal Paris Saint-Germain nelle scorse settimane. Un segnale importante da parte della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali, che continua a considerare l'attaccante francese la priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo di Luciano Spalletti.

Adesso la palla passa al club parigino, chiamato a esprimersi su quella che potrebbe rappresentare la proposta decisiva. Alla Continassa filtra ottimismo, ma fino all'arrivo della risposta del PSG ogni scenario resta aperto, con la Juventus pronta eventualmente a valutare alternative qualora l'operazione dovesse nuovamente arenarsi.

Real Madrid su Bastoni, Napoli valuta il ritorno di Juan Jesus

Nel frattempo, dalla Spagna continuano a rimbalzare indiscrezioni sul futuro di Alessandro Bastoni. Secondo le ultime informazioni, il Real Madrid non avrebbe mai smesso di seguire il centrale dell'Inter, considerato da José Mourinho uno dei profili ideali per rinforzare la retroguardia dei Blancos. La società nerazzurra, però, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi con leggerezza di uno dei pilastri della squadra.

Solo un'offerta vicina ai 70 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza interista a sedersi concretamente al tavolo delle trattative, aprendo a uno scenario che oggi appare comunque difficile.

Situazione completamente diversa a Napoli, dove le difficoltà nel completare il mercato, unite all'infortunio di Alessandro Buongiorno, starebbero facendo nascere una soluzione d'emergenza. L'idea sarebbe quella di riportare in azzurro Juan Jesus, che ha concluso la propria esperienza con il club appena poche settimane fa ed è attualmente svincolato.

L'eventuale ritorno del difensore brasiliano rappresenterebbe una scelta a basso costo, utile per garantire esperienza e copertura immediata al reparto arretrato.

Una soluzione temporanea, in attesa che il direttore sportivo Giovanni Manna riesca a sbloccare il mercato in uscita e a reperire le risorse necessarie per completare gli innesti richiesti da Massimiliano Allegri.