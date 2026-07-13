La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, ma una delle operazioni considerate prioritarie resta tutt'altro che semplice. Al centro dell'attenzione c'è ancora Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain, ritenuto uno dei profili più adatti per il nuovo progetto tecnico bianconero. Nonostante il gradimento del giocatore nei confronti della destinazione torinese, la trattativa tra i due club non avrebbe ancora registrato passi decisivi.

Le parti continuano infatti a essere distanti sotto il profilo economico.

La società francese non sembrerebbe intenzionata a rivedere le proprie richieste per il cartellino dell'attaccante, mentre la Juventus starebbe cercando una soluzione che consenta di contenere l'investimento complessivo. Al momento, quindi, l'operazione resta aperta ma ancora lontana dalla definizione.

Juventus e PSG ancora distanti sulla valutazione dell'attaccante

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Paris Saint-Germain avrebbe respinto l'ultima proposta avanzata dalla Juventus, ribadendo la volontà di cedere Kolo Muani soltanto alle proprie condizioni economiche.

La valutazione del club parigino continuerebbe ad aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, cifra che la dirigenza bianconera ritiene al momento elevata rispetto ai parametri fissati per il mercato estivo.

Proprio questa differenza di vedute rappresenterebbe il principale ostacolo al buon esito della trattativa.

La Juventus, dal canto suo, non avrebbe interrotto i contatti e continuerebbe a monitorare l'evoluzione della situazione, nella speranza di individuare una formula che possa soddisfare entrambe le società. Non è escluso che nelle prossime settimane possano essere valutate soluzioni alternative, come l'inserimento di bonus o modalità di pagamento differenti, qualora il Paris Saint-Germain decidesse di aprire a una maggiore flessibilità.

Per il momento, però, non emergono segnali di un'imminente svolta e la distanza economica continua a rallentare il possibile trasferimento dell'attaccante francese a Torino.

L'intesa con il giocatore non basta: Kolo Muani attende sviluppi

Se sul piano tra i club la situazione resta complessa, diverso sarebbe invece il discorso relativo al calciatore. Secondo quanto filtra, la Juventus avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage di Kolo Muani sulla base di un contratto quinquennale, con un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro a stagione.

Il giocatore avrebbe manifestato il proprio gradimento per il progetto bianconero e vedrebbe con favore un trasferimento in Serie A. Tuttavia, senza un accordo tra Juventus e Paris Saint-Germain, ogni discorso resta inevitabilmente congelato.

Nel frattempo l'attaccante continua ad attendere sviluppi, anche se la sua disponibilità ad aspettare non sarebbe destinata a protrarsi indefinitamente.

Il mercato estivo è ancora lungo e, qualora la situazione dovesse rimanere bloccata, potrebbero entrare in scena altri club interessati al suo cartellino.

Per la Juventus il dossier Kolo Muani rappresenta comunque uno dei principali temi del mercato offensivo. La società è infatti impegnata nella definizione del nuovo reparto avanzato e dovrà anche valutare le evoluzioni legate agli altri attaccanti presenti in rosa. L'eventuale arrivo del francese dipenderà soprattutto dalla possibilità di trovare un punto d'incontro con il Paris Saint-Germain, che per il momento continua a mantenere una posizione ferma sulla valutazione del proprio calciatore.

Le prossime settimane potrebbero chiarire se esistano i margini per riaprire concretamente il dialogo oppure se la Juventus sarà costretta a orientarsi verso obiettivi alternativi per completare il reparto offensivo.