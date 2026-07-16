Il valzer delle punte continua a ridisegnare le strategie delle grandi della Serie A. Alla Continassa si susseguono le valutazioni per individuare il centravanti giusto, mentre l'Inter segue da vicino Spence. Sul fronte Milan, invece, dopo un inizio di campagna acquisti scoppiettante, la priorità sembra essersi spostata sulle uscite.

Richarlison è un ritorno di fiamma: la Juventus riflette

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X, in casa Juventus continuano a circolare numerosi nomi per il ruolo di centravanti e tra questi sarebbe tornato d'attualità anche Richarlison.

L'attaccante brasiliano non rappresenterebbe una novità per la dirigenza bianconera: il suo profilo era infatti già stato valutato nel recente passato e oggi sarebbe nuovamente finito sul tavolo delle riflessioni della Continassa. Attualmente in forza all'Everton, il classe 1997 viene considerato un giocatore in grado di garantire esperienza internazionale, qualità tecnica e duttilità offensiva, caratteristiche che lo rendono un'opzione credibile per il nuovo progetto di Luciano Spalletti. A rendere l'operazione ancora più interessante sarebbe anche la valutazione del cartellino, stimata intorno ai 25 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile rispetto agli standard economici della Juventus e sensibilmente inferiore rispetto ad altri obiettivi monitorati nelle ultime settimane.

L'Inter segue Spence, il Milan può cedere Ricci

Sul proprio canale YouTube, Nicolò Schira ha fatto il punto anche sulle strategie delle due milanesi. Per quanto riguarda l'Inter, il giornalista ha rivelato che alcuni emissari nerazzurri erano presenti ad Atlanta per assistere alla semifinale tra Argentina e Inghilterra. L'osservato speciale sarebbe stato Djed Spence, autore di una prestazione particolarmente convincente e da tempo inserito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia destra di Cristian Chivu. Il laterale inglese continua infatti a essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza interista.

Sul versante rossonero, invece, dopo gli importanti investimenti completati nelle scorse settimane, il Milan si concentrerà soprattutto sulle cessioni.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello figura anche Samuele Ricci. L'ex centrocampista del Torino, secondo Schira, partirebbe alle spalle di Ardon Jashari nelle gerarchie di Ruben Amorim e, qualora dovesse arrivare un'offerta da circa 22 milioni di euro, la società rossonera potrebbe prendere seriamente in considerazione la sua cessione.