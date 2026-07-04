La Juventus Women ha ufficializzato la nomina di Isaac Guerrero come nuovo allenatore della prima squadra femminile. Il tecnico spagnolo ha siglato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028, subentrando a Massimiliano Canzi, il cui biennio alla guida della squadra è stato caratterizzato da importanti successi.

Per Guerrero, questa rappresenta la sua seconda esperienza in Italia, dopo aver ricoperto il ruolo di Academy Director & Head of Coaching al Venezia dal 2021 al 2025. La sua carriera, iniziata nel 1994 in Catalogna, vanta un percorso professionale di assoluto livello, che lo ha visto protagonista in diversi club spagnoli di prestigio.

Tra questi figurano l'UDA Gramenet e l'Espanyol, oltre a un lungo e significativo periodo al Barcellona, dal 2010 al 2021, dove ha ricoperto incarichi di elevata responsabilità nell'ambito della metodologia e della formazione degli allenatori.

L'ampia esperienza internazionale di Isaac Guerrero

Isaac Guerrero porta alla Juventus Women una solida esperienza internazionale, frutto di un percorso maturato sia in Spagna che in Italia, ma non solo. Ha infatti collaborato con la Nazionale Maschile degli Stati Uniti, inizialmente come Assistant Coach, focalizzandosi sulla fase offensiva e sullo sviluppo dei talenti, e successivamente come Player Scout & Opposition Analyst. Dal 2025, inoltre, è membro della Commissione di Esperti sulla Metodologia del Calcio della Real Federación Española de Fútbol, a testimonianza del suo riconosciuto expertise nel settore.

Il nuovo allenatore bianconero possiede un'eccellente formazione accademica: è laureato in Scienze Motorie e in Educazione Fisica presso l'Università di Barcellona, dove ha ricevuto il riconoscimento di miglior studente della classe 2003. Ha ulteriormente arricchito il suo profilo con un Master in Global Training in Professional Football e la prestigiosa qualifica di allenatore UEFA Pro, il massimo livello di formazione tecnica a livello europeo.

Il lascito di Canzi e le ambizioni future della Juventus Women

L'arrivo di Isaac Guerrero segue il biennio di Massimiliano Canzi, che ha lasciato un'eredità di successi significativi per la Juventus Women. Sotto la sua guida, la squadra ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e la Serie A Women's Cup, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico nazionale.

Il club bianconero si propone ora di proseguire questo percorso di crescita e di successi, affidandosi alla visione internazionale e alla trentennale carriera di Guerrero nel settore della formazione e dello sviluppo del talento.

La scelta di affidare la panchina a un profilo del calibro di Guerrero sottolinea la chiara volontà della Juventus Women di continuare a investire su figure di alto profilo, capaci di apportare innovazione e competenze metodologiche all'avanguardia a livello europeo. L'obiettivo primario rimane quello di mantenere la squadra ai vertici del calcio femminile italiano e di competere costantemente ai massimi livelli anche in ambito internazionale, puntando a nuovi traguardi e consolidando la propria leadership.