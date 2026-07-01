L'allenatore della nazionale olandese, Ronald Koeman, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico di commissario tecnico. La decisione giunge all'indomani dell'eliminazione dell'Olanda dai Mondiali 2026, un esito inatteso per una delle squadre considerate tra le favorite del torneo. Gli Orange sono stati sconfitti dal Marocco ai sedicesimi di finale, in una partita giocata lunedì a Monterrey che si è risolta ai calci di rigore.

L'incontro si era concluso sull'1-1 dopo i tempi supplementari. Il vantaggio olandese era stato siglato da Cody Gakpo, ma Issa Diop aveva pareggiato per il Marocco nei minuti di recupero, portando la sfida ai rigori.

Dagli undici metri, la sorte ha sorriso al Marocco, che ha prevalso per 3-2. Decisivi sono stati gli errori dal dischetto di Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville, che hanno sancito l'uscita prematura della nazionale olandese dalla competizione.

Koeman, 63 anni, ha ufficializzato la sua scelta attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel comunicato, l'ex difensore ha espresso tutta la sua delusione: “Ieri sera ho preso la decisione di concludere il mio incarico come commissario tecnico della nazionale olandese. Condividevamo tutti il sogno di fare la storia in questo Mondiale, ma non ci siamo riusciti. Nessuno è più deluso di me. Come allenatore, la responsabilità finale è mia”.

Un'affermazione che sottolinea il senso di responsabilità del tecnico.

Le motivazioni personali dietro l'addio di Koeman

Oltre alla delusione sportiva, Koeman ha menzionato anche profonde motivazioni personali che hanno influenzato la sua decisione. Nel suo annuncio, ha fatto riferimento alle condizioni di salute della moglie, che sta affrontando una battaglia contro il cancro al seno. “Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio. Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo. Quando una persona che ami combatte una dura battaglia, la tua prospettiva cambia”, ha dichiarato, evidenziando come la salute familiare sia diventata una priorità assoluta.

La partenza di Koeman segna la fine della sua seconda esperienza alla guida della panchina olandese. Il suo secondo mandato era iniziato nel gennaio 2023, dopo un precedente incarico che lo aveva visto alla guida degli Orange dal 2018 alla metà del 2020. Durante questa più recente parentesi, Koeman aveva condotto la squadra fino alla semifinale degli Europei 2024, dove l'Olanda era stata eliminata dall'Inghilterra, poi sconfitta in finale dalla Spagna.

Ferme condanne agli insulti razzisti online

Contestualmente all'annuncio delle dimissioni, i vertici del calcio olandese hanno rilasciato un comunicato in cui hanno espresso una ferma condanna contro gli insulti razzisti e discriminatori rivolti online ai giocatori della nazionale dopo l'eliminazione.

Il messaggio sottolinea l'importanza dell'unità nello sport: “Il calcio unisce le persone, indipendentemente dall'origine o dal background. Abbiamo assistito a reazioni online in cui i giocatori sono stati oggetto di insulti razzisti e discriminatori in seguito all'eliminazione della squadra. Tracciamo una linea netta contro questo tipo di comportamento. Razzismo e discriminazione non hanno posto nel calcio, online o nella nostra società”. Un chiaro segnale contro ogni forma di intolleranza.

La sconfitta contro il Marocco e le conseguenti dimissioni di Koeman rappresentano un momento di riflessione e un punto di svolta per la nazionale olandese, che ora dovrà guardare al futuro senza il suo commissario tecnico, in un contesto che richiede anche una forte presa di posizione contro le derive discriminatorie.