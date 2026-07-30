Le trattative di mercato continuano a intrecciarsi tra le principali società di Serie A, con attaccanti e difensori al centro delle strategie dei direttori sportivi. La Fiorentina starebbe accelerando per assicurarsi Mateo Pellegrino, centravanti del Parma seguito anche dalla Juventus, mentre il Milan avrebbe individuato in Jean-Clair Todibo uno dei candidati per rinforzare la retroguardia. Sul difensore francese, però, la concorrenza sarebbe destinata ad aumentare, visto che anche il Napoli continua a monitorarne con attenzione la situazione.

Fiorentina in pole per Pellegrino, la Juventus osserva da lontano

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Fiorentina avrebbe compiuto passi importanti nella corsa a Mateo Pellegrino. L'attaccante del Parma rappresenterebbe il principale candidato a raccogliere l'eredità di Moise Kean, qualora quest'ultimo dovesse lasciare il club viola nel corso dell'estate. La valutazione del centravanti argentino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore che continua a crescere e ad attirare l'interesse di diversi club.

Fabio Paratici avrebbe già virtualmente bloccato il sudamericano, anticipando così la concorrenza della Juventus. I bianconeri, infatti, pur avendo seguito il profilo di Pellegrino nei mesi scorsi, sembrerebbero aver ridimensionato il proprio interesse dopo aver definito gli arrivi di Randal Kolo Muani e del giovane Kerim Alajbegovic.

Per questo motivo la Fiorentina avrebbe trovato maggiore spazio per impostare una trattativa che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

Milan su Todibo, ma il Napoli resta alla finestra

Anche il Milan continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato. Tra i nomi valutati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe Jean-Clair Todibo, difensore francese che non avrebbe intenzione di proseguire la propria esperienza con il West Ham dopo la retrocessione del club inglese in Championship.

Il centrale rappresenta uno dei profili più apprezzati sul mercato internazionale grazie alla sua esperienza e alle qualità in fase di impostazione. Proprio per questo motivo il Milan non sarebbe l'unica società interessata al giocatore.

Da diversi giorni, infatti, anche il Napoli avrebbe inserito Todibo nella lista degli obiettivi per rinforzare la difesa. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe alla ricerca di un nuovo centrale da consegnare all'allenatore e il francese risponderebbe perfettamente all'identikit individuato dal club partenopeo. La sfida tra rossoneri e azzurri potrebbe quindi entrare presto nel vivo, con il futuro del difensore destinato a essere uno dei temi più caldi delle prossime settimane.