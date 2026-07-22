Il mercato estivo continua a regalare nuovi intrecci tra le big della Serie A, con diversi club alla ricerca di rinforzi nei reparti considerati prioritari. Fiorentina e Juventus potrebbero entrare in contatto per Mateo Pellegrino del Parma, mentre il Napoli avrebbe iniziato a valutare un nuovo profilo per il centrocampo in caso di partenze importanti. Anche la Roma è chiamata a reagire dopo alcune trattative sfumate e starebbe guardando con attenzione a un talento internazionale per completare il reparto offensivo.

Pellegrino divide Fiorentina e Juventus: il Parma rischia l'assalto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, centravanti argentino attualmente in forza al Parma. Il classe 2001 sarebbe diventato un nome particolarmente interessante per la dirigenza viola, soprattutto nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare Firenze durante questa sessione estiva.

L'eventuale partenza dell'attaccante italiano obbligherebbe infatti la Fiorentina a intervenire sul mercato per individuare un nuovo riferimento offensivo e Pellegrino rappresenterebbe un profilo giovane, fisico e con importanti margini di crescita. La possibile accelerazione dei viola, però, rischierebbe di complicare i piani della Juventus.

Anche i bianconeri, infatti, seguirebbero da tempo il centravanti argentino e avrebbero iniziato a lavorare per portarlo a Torino. L'idea della Juventus sarebbe quella di inserirlo nella rosa come seconda punta, alle spalle del principale obiettivo offensivo Randal Kolo Muani o uno dei surrogati attenzioni come Mateta. Una situazione che potrebbe trasformare Pellegrino in uno dei nomi più contesi del mercato italiano nelle prossime settimane.

Napoli su Sarr, Roma sogna Nusa ma il prezzo è proibitivo

In casa Napoli, invece, starebbe prendendo forma una nuova idea per il centrocampo. Qualora uno tra Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa dovesse lasciare il club, la dirigenza partenopea avrebbe individuato in Pape Matar Sarr un possibile rinforzo per la mediana.

Il centrocampista senegalese del Tottenham piace per caratteristiche atletiche, intensità e margini di crescita, ma la trattativa con il club londinese non si preannuncia semplice. Gli Spurs, infatti, non sarebbero intenzionati a prendere in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Sul classe 2002, inoltre, ci sarebbero anche Monaco e Brentford, pronti a inserirsi nella corsa.

Movimenti importanti anche per la Roma, chiamata a trovare un nuovo esterno offensivo di sinistra dopo le trattative sfumate per Mason Greenwood e Crysencio Summerville. Tra i profili valutati dalla società giallorossa sarebbe emerso anche quello di Antonio Nusa, talento norvegese attualmente in forza al Lipsia.

Il giocatore sarebbe particolarmente apprezzato sia dal direttore sportivo D'Amico sia dal tecnico Gian Piero Gasperini, ma l'operazione appare estremamente complicata dal punto di vista economico. Il Lipsia, infatti, valuterebbe Nusa circa 60 milioni di euro, una cifra che renderebbe il giovane norvegese addirittura più difficile da raggiungere rispetto agli obiettivi già sfumati nelle settimane precedenti. La Roma dovrà quindi valutare se tentare il grande investimento o concentrarsi su alternative più accessibili.