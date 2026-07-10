La Francia avanza nella Coppa del Mondo, superando il Marocco con una vittoria. A Foxborough, i francesi si sono imposti per due a zero, con reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Mbappé, dopo un rigore fallito, si è riscattato segnando un gol che lo porta a otto marcature, eguagliando Messi. Dembélé ha poi sigillato il risultato, spegnendo le speranze nordafricane.

Guidata da Didier Deschamps, la Francia ha mostrato forza in attacco e solidità difensiva. In sei partite, ha segnato sedici gol e ne ha subiti solo due, grazie a una strategia di riaggressione immediata garantendo equilibrio.

Michael Olise si è distinto per assist e giocate, mentre Doué e Barcola hanno aggiunto profondità. Henry e Vieira hanno elogiato la squadra, definendola superiore a quella di quattro anni fa e indicando la finale come obiettivo.

Forza del collettivo e individualità

La rosa francese ha mostrato profondità nella sfida contro il Marocco. Oltre a Mbappé e Dembélé, anche Olise si è distinto. La squadra si è adattata alle strategie difensive avversarie, con approccio prudente. Deschamps ha commentato: "Quando abbiamo il pallone, creiamo problemi. Il pericolo può arrivare da chiunque". Il tecnico ha evidenziato l’equilibrio tra i reparti, con difesa che ha concesso pochissime occasioni e centrocampo efficace.

Il Marocco, ultimo rappresentante africano nel torneo, ha cercato di resistere con una linea difensiva compatta, ma qualità e velocità francesi hanno fatto la differenza. Le statistiche FIFA confermano Mbappé come l’attaccante più veloce del torneo, con 37,6 km/h. Le prestazioni di Digne e Koné hanno rafforzato la solidità della squadra.

Verso la semifinale: ambizioni e cautela

Con questa vittoria, la Francia raggiunge la semifinale della Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva sotto Deschamps, confermando continuità ai massimi livelli. La prossima sfida sarà a Dallas contro la vincente tra Spagna e Belgio. Dembélé ha dichiarato: "Non abbiamo preferenze, Belgio o Spagna sono entrambe squadre formidabili".

Nonostante l’entusiasmo, Deschamps invita alla prudenza: "Non dobbiamo andare troppo avanti con la mente; manca ancora un passo, e sarà sicuramente difficile". Il tecnico ha ribadito la determinazione della squadra: "Siamo in missione per questo trofeo e per tutti i francesi che vogliono vederci vincere". Dopo i successi del 2018 e la finale del 2022, la Francia si candida con forza per il terzo titolo mondiale, presentandosi come una squadra completa, equilibrata e ricca di talento.