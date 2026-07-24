Le grandi della Serie A continuano a lavorare su entrate e uscite in una fase del mercato che potrebbe rivelarsi decisiva per definire gli equilibri della prossima stagione. La Juventus sarebbe pronta a concedere una nuova opportunità lontano da Torino a Joao Mario, mentre l'Inter continua a individuare in Curtis Jones il rinforzo ideale per il centrocampo. Sul fronte Milan, invece, il futuro di Santiago Gimenez resta in bilico, con la Lazio che avrebbe intensificato i contatti per regalare a Gennaro Gattuso un nuovo centravanti.

Juventus, Joao Mario verso un nuovo prestito: la Fiorentina ci prova

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe definitivamente aperto alla possibilità di lasciar partire nuovamente Joao Mario con la formula del prestito secco. Una soluzione già adottata nella seconda parte della scorsa stagione, quando il laterale portoghese aveva concluso il campionato con la maglia del Bologna. Questa volta, però, la destinazione potrebbe essere diversa. La Fiorentina avrebbe infatti manifestato un interesse concreto nei confronti dell'esterno lusitano, ritenuto un profilo utile per aumentare le alternative sulle corsie laterali.

La dirigenza bianconera vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza lontano dalla Continassa, convinta che un'altra stagione da protagonista possa consentire al giocatore di accumulare continuità e valorizzare ulteriormente il proprio cartellino.

Nei prossimi giorni potrebbero quindi intensificarsi i contatti tra Juventus e Fiorentina per verificare la fattibilità dell'operazione.

Inter su Curtis Jones, Lazio pronta all'affondo per Gimenez

In casa Inter, la priorità per il centrocampo continuerebbe a chiamarsi Curtis Jones. Secondo quanto riferito su YouTube dall'opinionista Fabio Bergomi, il mediano del Liverpool resterebbe il profilo preferito dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana. Il contratto del centrocampista inglese, in scadenza tra un anno, rappresenterebbe un elemento favorevole per tentare l'affondo. Prima di muoversi concretamente, però, l'Inter dovrà alleggerire la rosa e reperire nuove risorse economiche attraverso alcune cessioni.

Tra i principali candidati a lasciare Appiano Gentile figurerebbero Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Kristjan Asllani e Luis Henrique, operazioni considerate fondamentali per finanziare il mercato in entrata.

Anche il Milan potrebbe presto registrare un'importante uscita. La Lazio avrebbe infatti avviato i primi contatti per Santiago Gimenez, centravanti messicano fortemente apprezzato da Gennaro Gattuso, che avrebbe chiesto un nuovo riferimento offensivo per il proprio reparto d'attacco. Il club rossonero valuterebbe il cartellino dell'ex Feyenoord intorno ai 20 milioni di euro, ma sarebbe disposto ad aprire anche a una cessione con la formula del prestito accompagnato dall'obbligo di riscatto.

Una soluzione che consentirebbe al Milan di tutelare l'investimento effettuato sul giocatore, garantendosi allo stesso tempo un incasso futuro. La trattativa resta nelle fasi iniziali, ma i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire se la Lazio riuscirà a trasformare il proprio interesse in una vera negoziazione con il club di via Aldo Rossi.