Le prossime settimane potrebbero essere decisive per diverse operazioni che coinvolgono le grandi del calcio italiano. La Juventus continua a lavorare sul fronte delle uscite e avrebbe individuato in Joao Mario uno dei profili destinati a lasciare la Continassa. La Fiorentina, intanto, si muove su più tavoli e oltre al laterale bianconero starebbe valutando anche Artem Dovbyk, attaccante della Roma che non sembrerebbe rientrare nei piani di Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo resta poi la situazione di Konstantinos Karetsas, giovane talento del Genk che avrebbe già individuato nel Milan la destinazione ideale per il proprio futuro.

Joao Mario in uscita, la Fiorentina osserva anche Dovbyk

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, la Juventus continua a considerare Joao Mario un giocatore in uscita. L'esterno portoghese, rientrato dal prestito al Bologna, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e la volontà della dirigenza bianconera sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo. Non a caso, nelle scorse settimane, alla Continassa sarebbe stata respinta una proposta di prestito arrivata dalla Spagna, segnale della chiara intenzione di monetizzare dalla sua partenza. Al momento la Fiorentina sarebbe il club maggiormente interessato al giocatore.

I viola, allo stesso tempo, starebbero seguendo anche un altro profilo destinato a lasciare la propria squadra.

Si tratta di Artem Dovbyk, centravanti della Roma che, secondo le indiscrezioni, non convincerebbe da tempo Gian Piero Gasperini. Il tecnico avrebbe già dato il proprio assenso a una sua eventuale cessione, ma l'operazione resta complessa: il costo del cartellino e gli importanti investimenti già sostenuti dalla Fiorentina in questa sessione di mercato renderebbero difficile immaginare un acquisto a titolo definitivo.

Karetsas aspetta il Milan, ma prima serve una cessione

Sul fronte rossonero continua invece a tenere banco il nome di Konstantinos Karetsas. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il talento offensivo del Genk avrebbe già scelto il Milan come destinazione preferita, mettendo i rossoneri davanti a tutte le altre società interessate al suo cartellino.

Una manifestazione di volontà importante, che però da sola non basta a sbloccare l'operazione. Il club di via Aldo Rossi, infatti, apprezza il profilo del giovane greco, ma prima dovrà alleggerire la rosa e generare nuove risorse economiche. L'indiziato principale a salutare Milano resta Rafael Leao. L'esterno portoghese continua ad avere estimatori all'estero: sulle sue tracce ci sarebbero due club turchi, oltre all'Aston Villa, società che potrebbe sfruttare la propria forza economica per tentare l'affondo decisivo. Solo dopo un'eventuale cessione di Leao il Milan potrebbe accelerare concretamente per Karetsas e regalare a Ruben Amorim uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.