Le indiscrezioni di mercato continuano ad animare l'estate delle big italiane, tra trattative ancora sottotraccia e obiettivi che rischiano di sfumare all'ultimo momento. La Juventus starebbe lavorando in silenzio per regalarsi un portiere di assoluto livello internazionale, il Milan avrebbe individuato in Alajbegović il profilo per rinforzare le corsie offensive, mentre in casa Roma tiene banco il caso Greenwood, ennesima operazione che starebbe sfumando e che alimenta i dubbi sulla gestione del mercato da parte della proprietà americana.

Juventus, Martinez in pole: la società prende tempo ma il rischio è concreto

Secondo quanto riferito su X dallo speaker ed esperto di calciomercato Edoardo Mecca, la Juventus avrebbe in pugno Emiliano "Dibu" Martinez. Il portiere argentino rappresenterebbe il profilo preferito dalla dirigenza bianconera per alzare il livello tra i pali e, al momento, i contatti con il suo entourage sarebbero ben avviati.

Sempre secondo Mecca, però, la Juventus starebbe prendendo tempo perché impegnata sottotraccia nel tentativo di arrivare a un altro estremo difensore di primissimo livello. Una strategia che, se da un lato consentirebbe di valutare più opzioni, dall'altro potrebbe rivelarsi rischiosa: tirare troppo la corda potrebbe infatti portare a perdere anche Martinez.

L'indiscrezione esclude inoltre che le alternative prese in considerazione siano profili come Guglielmo Vicario, Alex Meret, Zion Suzuki o Maduka Okoye, segno che il club starebbe lavorando su nomi di caratura ancora più elevata.

Milan su Alajbegović, mentre la Roma incassa un'altra delusione

Sul fronte Milan, Nicolò Schira ha rivelato su X che Kerim Alajbegović sarebbe uno degli obiettivi rossoneri per rinforzare gli esterni. La società sarebbe pronta ad avviare i contatti con il Bayer Leverkusen dopo i primi riscontri positivi ottenuti dagli agenti del calciatore. Un interesse che, in realtà, parte da lontano: Geoffrey Moncada segue infatti il talento bosniaco dallo scorso marzo, quando lo osservò dal vivo in occasione della sfida tra Galles e Bosnia.

Continua invece a far discutere la situazione in casa Roma. Il quasi certo mancato arrivo di Mason Greenwood rappresenta infatti l'ennesima operazione sfumata della gestione Friedkin. L'attaccante del Marsiglia, individuato da Gian Piero Gasperini come primo obiettivo per l'attacco, sarebbe ormai a un passo dal Fenerbahce, pronto a sostenere un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro in cinque anni. Una nuova delusione che si aggiunge ad altri obiettivi mancati negli ultimi mesi: basti pensare alle lunghe trattative per Jadon Sancho e Giacomo Raspadori a gennaio o, meno recentemente, all'inseguimento di Richard Ríos prima del successivo ripiego su Neil El Aynaoui. Una lentezza nelle operazioni che continua ad alimentare tensioni tra area tecnica e proprietà, spesso incapace di tenere il passo con i ritmi frenetici del calciomercato.