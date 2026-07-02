Il mercato è agli inizi eppure le indiscrezioni fioccano giornalmente. La Juventus, ad esempio, avrebbe inserito il nome di Ismaïla Sarr nella lista per aumentare qualità e profondità sulle corsie, cosi come il Milan, che seguirebbe da vicino uno dei talenti più promettenti del panorama europeo, Kerim Alajbegović. Anche l'Inter prepara una mossa importante, destinata però a intrecciarsi con gli interessi del Napoli.

La Juventus segue Ismaïla Sarr, ma servono circa 40 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione Ismaïla Sarr.

L'esterno offensivo del Crystal Palace avrebbe attirato l'interesse della dirigenza bianconera dopo una stagione di altissimo livello in Inghilterra, confermandosi tra gli attaccanti più incisivi della Premier League.

Il nazionale senegalese ha infatti chiuso l'ultima annata con 41 presenze complessive tra Premier League e Conference League, mettendo a segno ben 18 reti. Numeri che ne certificano la crescita e che hanno inevitabilmente fatto lievitare il valore del suo cartellino. Il Crystal Palace valuterebbe infatti il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con il rendimento espresso dall'attaccante. Per il momento la Juventus si limiterebbe a monitorare la situazione, in attesa di capire se si creeranno le condizioni economiche per trasformare l'interesse in una vera trattativa.

Il Milan osserva Alajbegović, l'Inter prepara l'assalto a Khalaili

Anche il Milan continua a investire sul futuro. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, un emissario rossonero avrebbe seguito da vicino Kerim Alajbegovic durante la sfida tra Stati Uniti e Bosnia, conclusasi con il successo per 2-0 degli americani. Il talento classe 2007, attualmente di proprietà del Bayer Leverkusen, è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e nelle scorse settimane aveva ricevuto parole di grande apprezzamento anche da Zlatan Ibrahimovic. Per convincere il club tedesco a lasciarlo partire servirebbe però un investimento importante, stimato intorno ai 30 milioni di euro.

Nel frattempo, secondo il giornalista Sacha Tavolieri, l'Inter sarebbe pronta ad accelerare per Anan Khalaili. I nerazzurri starebbero preparando una prima offerta da presentare all'Union Saint-Gilloise nei prossimi giorni con l'obiettivo di avviare ufficialmente la trattativa. L'operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di circa 25 milioni di euro. Una notizia che rischia di complicare i piani del Napoli, sulle tracce dell'esterno israeliano ormai da diverse settimane e ora chiamato a fronteggiare la concorrenza diretta della società di viale della Liberazione.