Stando alle indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe acceso i riflettori su un centrocampista su Taylor della Lazio, mentre Roma e Milan sarebbero destinate a contendersi uno dei giovani esterni più promettenti del panorama europeo.

La Juventus osserva Taylor: contatti dopo il caso con Gattuso

Secondo quanto rivelato dall'insider di mercato Damiano Coccia su X, la Juventus avrebbe avviato nelle ultime ore i primi contatti con l'entourage di Taylor, centrocampista della Lazio arrivato nella Capitale soltanto lo scorso gennaio per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.

L'interessamento bianconero sarebbe maturato anche alla luce degli ultimi sviluppi vissuti dal giocatore nel ritiro biancoceleste. Il classe 2002 è infatti finito al centro di un acceso confronto con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso durante una seduta di allenamento, episodio che ha portato il tecnico ad allontanarlo dal campo. Una situazione che inevitabilmente avrebbe alimentato le voci su una possibile partenza già nel corso di questa sessione di mercato.

La Lazio, dal canto suo, non avrebbe intenzione di svendere il centrocampista e valuterebbe il suo cartellino almeno 25 milioni di euro. Una cifra significativa, ma che la Juventus potrebbe decidere di approfondire qualora si presentassero le condizioni favorevoli per un affondo.

Roma su Nusa, il Milan pensa all'erede di Leao

Sul fronte giallorosso continua invece il lavoro per rinforzare le corsie offensive. La Roma starebbe seguendo con attenzione Antonio Nusa, esterno del Lipsia considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. L'operazione, tuttavia, si presenta complessa sia per la valutazione del club tedesco sia per la concorrenza che si starebbe formando attorno al giocatore.

Tra le società interessate ci sarebbe infatti anche il Milan. I rossoneri avrebbero individuato nel giovane esterno il possibile sostituto di Rafael Leao, destinato a lasciare Milano nel caso in cui arrivasse un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Per età, qualità tecniche e margini di crescita, Nusa rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con il progetto impostato dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale e dall'allenatore Ruben Amorim. L'eventuale duello con la Roma potrebbe quindi trasformarsi in uno dei temi più interessanti del finale di mercato.