Stando alle notizie odierne, la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per Tarik Muharemovic, mentre Atalanta e Napoli continuano a incrociare i propri interessi attorno a Mario Gila. Sul fronte Roma, invece, resta vivo il sogno Mason Greenwood, anche se la concorrenza internazionale rischia di complicare i piani della dirigenza giallorossa.

Muharemovic a un passo dalla Juventus: accordo fino al 2031

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus sarebbe ormai vicinissima a definire l'acquisto di Tarik Muharemovic dal Sassuolo.

Il centrale bosniaco, reduce da una stagione di alto livello agli ordini di Fabio Grosso, avrebbe convinto definitivamente la dirigenza bianconera, pronta a consegnare a Luciano Spalletti un nuovo rinforzo per il reparto arretrato.

L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus, mentre il difensore sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2031 da circa 2,2 milioni di euro a stagione. Un investimento particolarmente vantaggioso per la Juventus, che grazie agli accordi già esistenti con il Sassuolo detiene il 50% del cartellino del giocatore. In termini economici, ciò significa che il costo effettivo dell'operazione sarebbe sensibilmente inferiore rispetto al valore reale del difensore, rendendo l'affare ancora più conveniente per il club bianconero.

Gila conteso fra Atalanta e Napoli, Greenwood resta il grande obiettivo della Roma

Secondo quanto riferito su X da Alfredo Pedullà, nelle scorse ore Atalanta e Lazio si sarebbero incontrate per parlare di Mario Gila. Il difensore spagnolo continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli, ma le richieste economiche di Claudio Lotito, pari a 22 milioni di euro più 3 di bonus, unite alla necessità degli azzurri di sfoltire una rosa particolarmente ampia, avrebbero momentaneamente rallentato la trattativa. Una situazione che starebbe favorendo l'inserimento dell'Atalanta, forte della liquidità incassata dalle cessioni di Palestra ed Ederson e del rapporto con Maurizio Sarri, tecnico che ha già allenato Gila alla Lazio e lo riaccoglierebbe volentieri nel nuovo progetto bergamasco.

In casa Roma, invece, continua il lavoro per provare ad arrivare a Mason Greenwood. L'esterno offensivo del Marsiglia resta uno dei grandi obiettivi della dirigenza giallorossa, che starebbe cercando di abbassare la richiesta iniziale di 50 milioni di euro avanzata dal club francese. Nel frattempo, però, dalla Spagna rimbalza la notizia di un possibile inserimento dell'Atletico Madrid. I Colchoneros potrebbero affondare il colpo soltanto dopo aver definito il futuro di Julián Álvarez, attaccante argentino che, secondo le indiscrezioni, vorrebbe lasciare Madrid per trasferirsi al Barcellona. Uno scenario che potrebbe cambiare rapidamente gli equilibri della corsa a Greenwood.