Oumar Solet potrebbe diventare uno dei protagonisti del finale di mercato. Il difensore dell'Udinese sarebbe infatti finito con decisione nel mirino della Juventus, pronta a contendere il francese all'Inter, che da tempo segue il centrale bianconero. Intanto la Roma starebbe valutando alternative a Mason Greenwood dopo il rallentamento della trattativa con il Marsiglia, mentre il Napoli avrebbe deciso di concentrarsi prima sulle cessioni per alleggerire una rosa considerata troppo ampia.

Juventus, sorpasso sull'Inter per Solet: il francese può sostituire Lucumí

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus sarebbe piombata su Oumar Solet, difensore polivalente dell'Udinese destinato a essere uno dei nomi più richiesti nelle prossime settimane. Se l'indiscrezione trovasse conferma, si tratterebbe di un vero tentativo di sorpasso ai danni dell'Inter, società che segue il centrale francese ormai da tempo e che nel recente passato sarebbe arrivata molto vicina al suo acquisto. Solet, apprezzato per la capacità di giocare sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro, rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato bianconero.

L'Udinese lo valuterebbe circa 25 milioni di euro, una cifra significativa che lascerebbe intendere come la Juventus possa aver modificato le proprie priorità, spostando l'attenzione da Jhon Lucumí al difensore transalpino.

Roma, Greenwood si allontana: piace Ndoye. Napoli, prima le cessioni poi gli acquisti

Non arrivano invece buone notizie per la Roma sul fronte Mason Greenwood. Le richieste economiche dell'attaccante inglese, che avrebbe preteso uno stipendio superiore rispetto a quanto emerso nei primi colloqui, unite al forte inserimento del Fenerbahçe, avrebbero spinto la dirigenza giallorossa a valutare piste alternative. Tra i profili che raccolgono maggiore consenso ci sarebbe Dan Ndoye, esterno svizzero oggi al Nottingham Forest dopo l'esperienza positiva al Bologna.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra considerata più sostenibile rispetto ai costi complessivi dell'operazione Greenwood.

Anche il Napoli si prepara a settimane molto intense, ma con una strategia ben definita. Prima di intervenire sul mercato in entrata, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di ridurre sensibilmente il numero dei giocatori in rosa. Sarebbero oltre venti gli elementi destinati a finire sul mercato, in modo da alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per i nuovi acquisti richiesti da Massimiliano Allegri. Nell'elenco dei possibili partenti figurerebbero anche Lukaku, Zerbin, Lindstrom, Vanja Milinković-Savić, Mazzocchi, Folorunsho, Cajuste, Ngonge e Cheddira, tutti considerati cedibili davanti a offerte ritenute soddisfacenti.