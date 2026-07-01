La Juventus continua a pianificare il proprio mercato senza farsi trovare impreparata davanti ai possibili scenari delle prossime settimane. Uno dei dossier più delicati riguarda Andrea Cambiaso, che continua ad avere estimatori sia in Italia che all'estero e che, in caso di cessione, costringerebbe i bianconeri a intervenire sulla corsia sinistra. Nel frattempo anche il Napoli riflette su una possibile uscita importante, con Vanja Milinkovic-Savic finito nel mirino del Besiktas.

Ruggeri è l'idea della Juventus, ma Roma e Fiorentina sono in corsa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe individuato in Matteo Ruggeri il profilo ideale per raccogliere l'eventuale eredità di Andrea Cambiaso. L'esterno italiano, oggi in forza all'Atletico Madrid dopo l'esperienza all'Atalanta, piace alla dirigenza bianconera per la sua affidabilità, la capacità di percorrere tutta la fascia e la qualità garantita in entrambe le fasi di gioco.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice. Oltre alla Juventus, anche Roma e Fiorentina avrebbero infatti manifestato un concreto interesse per il laterale, alimentando una concorrenza che potrebbe far salire ulteriormente l'attenzione attorno al giocatore.

Dal canto suo, l'Atletico Madrid non considererebbe Ruggeri un elemento imprescindibile dopo l'arrivo di Alejandro Grimaldo e la permanenza di Nahuel Molina. I Colchoneros sarebbero quindi disposti a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, valutazione che potrebbe favorire l'apertura di una vera e propria asta tra le pretendenti.

Milinkovic-Savic può lasciare Napoli: il Besiktas si muove

Sul fronte Napoli, invece, uno dei nomi destinati a far parlare nelle prossime settimane è quello di Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, il portiere serbo avrebbe attirato l'interesse del Besiktas, club allenato da Vincenzo Italiano e intenzionato a rinforzare il reparto tra i pali con un profilo di esperienza internazionale.

Da quanto filtra, Massimiliano Allegri non si opporrebbe a una sua eventuale partenza, soprattutto qualora l'operazione consentisse al Napoli di incassare una cifra significativa da reinvestire sul mercato. Il trasferimento potrebbe infatti concretizzarsi intorno ai 15 milioni di euro, una valutazione ritenuta congrua dalle parti. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dall'offerta che il Besiktas deciderà di presentare, ma i primi contatti confermano come il futuro di Milinkovic-Savic possa essere lontano da Castel Volturno già nel corso di questa estate.