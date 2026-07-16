Le strategie di mercato possono cambiare nel giro di poche ore, soprattutto quando un inserimento improvviso ribalta trattative che sembravano ormai indirizzate. È il caso della Juventus, che con un blitz si è inserita nella corsa a Zeki Celik aggiudicandosi il terzino con il quale la Roma lavorava per definire l'accordo. Sul fronte Milan, invece, prende sempre più quota una cessione che potrebbe garantire ai rossoneri nuova liquidità da reinvestire sul mercato: quella di Pervis Estupinan, finito con decisione nel mirino dell'Aston Villa.

Blitz Juventus per Celik: Massara fa lo sgambetto alla sua ex squadra

La Juventus assesta il suo secondo colpo di mercato, dopo quello di Ekhator e lo fa nel giro di poche ore. Il club bianconero si è infatti inserito a sorpresa nella trattativa tra la Roma e Zeki Celik sfruttando lo status di svincolato del terzino turco per scipparlo ai giallorossi. D'Amico e lo staff del calciatore sarebbero rimasti in costante contatto nelle ultime settimane per trovare l'intesa definitiva, ma l'irruzione della società bianconera ha cambiato definitivamente gli scenari. A spingere per l'operazione sarebbe stato soprattutto Frederic Massara, oggi dirigente della Juventus ma fino a poche settimane fa direttore sportivo proprio della Roma.

Uno sgambetto che priva Gasperini di uno dei calciatori più impiegati nella scorsa stagione e regala a Spalletti un elemento duttile, capace di giocare non solo come fluidificante di destra ma anche come braccetto di una difesa a 3. Il calciatore ha già effettuato le visite mediche e si unirà alla squadra.

Estupiñán verso la Premier: l'Aston Villa accelera con il Milan

Parallelamente, anche il Milan si prepara a vivere giorni importanti sul fronte delle uscite. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, l'Aston Villa avrebbe deciso di affondare il colpo per Pervis Estupinan, individuato come rinforzo ideale per la corsia sinistra. Dopo i primi contatti esplorativi, il club inglese sarebbe pronto a presentare un'offerta più vicina alle richieste della società rossonera, che continua a valutare il colombiano intorno ai 18 milioni di euro.

A Milanello cresce quindi l'ottimismo sulla possibilità di chiudere l'operazione nelle prossime settimane. La cessione dell'esterno sudamericano permetterebbe infatti ai rossoneri di recuperare parte degli investimenti sostenuti durante l'estate e, soprattutto, di disporre di nuove risorse economiche da destinare ai prossimi obiettivi di mercato.