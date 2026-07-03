Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe individuato un nuovo obiettivo per la porta, inserendosi nella corsa a Zion Suzuki del Parma. Sul fronte offensivo, invece, Milan e Roma starebbero seguendo con attenzione Romulo, attaccante del Lipsia reduce da un'annata convincente. Sul brasiliano, però, la concorrenza internazionale non manca e potrebbe presto accendersi un'asta.

Longari: anche la Juventus si inserisce nella corsa a Suzuki

Stando a quanto riferito su X dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 che si è messo in evidenza con la maglia del Parma.

I bianconeri sarebbero alla ricerca di un estremo difensore destinato a ricoprire il ruolo di titolare e il profilo del nipponico risponderebbe alle caratteristiche individuate dalla dirigenza.

La concorrenza, tuttavia, è già nutrita. Diversi club di Premier League seguirebbero da tempo Suzuki, con il Leeds indicato come una delle società maggiormente interessate. Nonostante questo, la possibilità di difendere i pali della Juventus potrebbe rappresentare un argomento importante nella scelta del giocatore. Dal canto suo, il Parma non sembrerebbe intenzionato a fare sconti e partirebbe da una valutazione di circa 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio portiere.

Milan e Roma osservano Romulo, c'è anche il Galatasaray

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il giornalista Ekrem Konur ha riferito su X che Milan e Roma starebbero monitorando Romulo, centravanti brasiliano classe 2002 attualmente in forza al Lipsia. Reduce da una stagione positiva, chiusa con 30 presenze, 9 gol e 4 assist, il giovane attaccante avrebbe attirato l'interesse di diversi club europei grazie alle sue qualità tecniche e fisiche.

Il Lipsia, che dodici mesi fa lo aveva acquistato dal Goztepe per circa 20 milioni di euro, sarebbe disposto a prenderne in considerazione la cessione soltanto davanti a un'offerta di almeno 30 milioni. Oltre ai rossoneri e ai giallorossi, attenzione anche al Galatasaray, alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo dopo la perdita di Mauro Icardi. Il club turco vedrebbe in Romulo un profilo ideale per caratteristiche e potrebbe presto inserirsi con decisione nella corsa al brasiliano.