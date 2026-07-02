La Juventus continua a progettare un profondo restyling del centrocampo in vista della nuova stagione. Luciano Spalletti avrebbe individuato due profili di assoluta esperienza per ridisegnare la mediana bianconera, ma prima sarà necessario fare spazio attraverso una cessione importante. Nel frattempo la Premier League guarda con interesse alla Serie A, dove Roma e Milan rischiano di perdere due pedine di grande valore.

Lobotka e Kessié nel mirino della Juventus, ma tutto passa dalle uscite

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe coltivando il sogno di regalare a Luciano Spalletti un doppio colpo a centrocampo composto da Stanislav Lobotka e Franck Kessié.

Il regista slovacco del Napoli, legato agli azzurri da un contratto fino al 2027, rappresenterebbe una precisa richiesta dell'allenatore bianconero, deciso ad affidargli le chiavi della mediana grazie alla sua qualità nella costruzione del gioco e alla capacità di dettare i ritmi della squadra.

Parallelamente, la dirigenza segue con attenzione anche la situazione di Kessié. L'ivoriano, rimasto svincolato a parametro zero, è destinato a diventare uno dei nomi più ricercati dell'estate e avrebbe già attirato l'interesse di numerosi club. Portare entrambi a Torino significherebbe rivoluzionare il cuore della squadra, ma un'operazione di questa portata sarà possibile soltanto dopo una cessione di rilievo.

Il principale indiziato a lasciare la Continassa resta Khephren Thuram, valutato circa 40 milioni di euro. Un'eventuale vendita del centrocampista francese garantirebbe infatti le risorse necessarie per finanziare gran parte del doppio investimento.

Roma e Milan osservano la Premier: El Aynaoui e Leao piacciono in Inghilterra

Anche Roma e Milan dovranno fare attenzione alle sirene provenienti dalla Premier League. In casa giallorossa, il nome finito sul taccuino di diversi club inglesi sarebbe quello di Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino, protagonista di un buon Mondiale con la propria nazionale, avrebbe attirato l'interesse di Manchester United, Sunderland, Aston Villa e Brighton, tutte società pronte a monitorarne gli sviluppi nelle prossime settimane.

Sul fronte rossonero, invece, continua a circolare il nome di Rafael Leao. Secondo le indiscrezioni, il Tottenham starebbe valutando l'esterno portoghese come uno dei possibili rinforzi per completare un mercato già ricco di investimenti, impreziosito da operazioni di primo piano come quella per Sandro Tonali. Il club londinese, guidato da Roberto De Zerbi, sarebbe affascinato dalle qualità dell'attaccante lusitano, mentre il Milan prenderebbe in considerazione una sua cessione soltanto davanti a un'offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra elevata, ma che riflette il valore di uno dei calciatori più rappresentativi della rosa rossonera.